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喜事變成喪事…78歲阿公吃孫女喜酒 疑吞嚥不順過世
78歲黃姓老先生昨天從嘉義縣到台南參加孫女結婚喜宴，吃奶酪時疑似噎住，親友趕緊叫救護車，送醫前已經沒有呼吸心跳。家人都心疼黃參加喜事，卻不幸因吃奶酪過世。
據了解，黃老先生昨天上午由家人陪同，從嘉義縣南下台南市，參加孫女的結婚喜宴，在1家5星級飯店2樓宴會廳宴客。
黃吃奶酪時，疑似吞嚥不順，感到身體不適叫妻子幫忙拍打背部後，沒有效果，隨即昏迷。當場有人施以哈姆立克急救，並給予AED自動體外心臟去顫器，黃還沒醒來。親友趕忙報案，將黃送往成大醫院，但他到院前已無呼吸心跳，醫院見已無生命，報檢警查明。
檢察官今天相驗，確認死者吞嚥異物噎死，家屬悲慟低調處理後事。飯店業者表示，的確有此事發生，發生這種不幸意外，真的令人感到很遺憾。
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