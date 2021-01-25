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男子要轎車駕駛「踹共」反被圍毆 涉案4人全送辦
高雄市一名陳姓男子酒後搭太太機車帶小孩回家，疑似行經鳳山區中山西路時，後方姜姓男子駕駛的轎車鳴喇叭嚇到小孩，陳男拍打轎車車窗，要姜男「踹共」還罵三字經，姜男及車上2位乘客下車，4人一言不和打起來，警方到場將涉案4人全部移送法辦。
事件發生在本月23日晚間11時許，陳男（39歲）與老婆、小孩吃完飯準備騎車回家，因後方姜男（34歲）駕駛的轎車鳴喇叭，機車上的小孩被嚇到大哭，陳男心疼又加上酒後一時情緒不穩，上前拍打轎車車窗，要姜男下車理論還口出三字經。
雙方脾氣都不好，姜男及車上2位乘客一下車就以拳頭圍毆陳男，陳男雖想反擊但對方人多勢眾只能單方面被打，陳男太太及小孩在一旁看到嚇傻，直到警方到場姜男3人還持續毆打陳男，造成陳男額頭及左眼受傷、對方輕微擦挫傷。
事後警方對雙方駕駛進行酒測，皆沒有酒精反應，警方將姜男3人以聚眾鬥毆罪移送，陳男則以傷害、公然侮辱函送偵辦。
鳳山警分局提醒，遇到行車糾紛時務必保持冷靜，並打110電話報警，等待警方到場依程序處理，切勿因一時衝動得不償失。
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