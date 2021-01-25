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屏東消防新科技上路 未來救災救護將更迅速

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣政府消防局去年底開始試辦設有救災系統的平板電腦，作為救災新科技，並配置在各消防、救護車上以利出勤即時接受與傳送訊息，該系統於今年正式上路，縣內目前已有85台，由救護車優先配置，未來朝每台消防、救護車輛皆配有一台為目標執行。

消防局指揮科指出，近年消防署開始推動相關系統，用於科技救災，但各縣市配備車款與需求不同，因此引進時間與系統建置也有不同。

指揮科表示，去年試辦，今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。

此外，除了使用消防署開發的系統之外，屏東消防局額外針對縣內環境，增加空拍、3D環景系統，並列管180條4米以下車輛難以進入的狹小巷道，以利消防與救護人員趕往現場時，提前布署並分析災害現場。

指揮科余姓科員表示，以往救災時僅透過平面資訊，難以掌握受困情況與建築物內部配置，若有3D環景圖像，並加入逃生口、滅火器等廠房消防逃生元素，就能事先掌握救災時進入的動線，以及規畫逃離。

屏東分隊小隊長黃亦祥說，在建置系統以前，對於火場附近的水源、建築結構、路況以及廠房內是否存放易燃、化學等危險物質都必須到場才能得知，現在可透過平板，事先得知以上資訊，也能事先了解地形地貌事先布署。

黃亦祥還說，新的救災系統上線後，在支援單位的配合上，皆可提前布署救援與先行規畫，以利現場執行救災。

今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦設有救災、救護系統，可協助消防及救護車出勤時，可協助導航、線上派遣、篩選就近就醫地點以及得知出勤車輛動態及人員資訊。記者陳弘逸／攝影
今年新配置的平板電腦，可供救災時，導航、線上派遣並顯示火場附近的水源。記者陳弘逸／翻攝
今年新配置的平板電腦，可供救災時，導航、線上派遣並顯示火場附近的水源。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 救護車

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