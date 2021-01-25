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守護被詐騙高風險族群 鳳山警偕里長發防詐貼紙、紅包

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山警分局統計發現，獨居長者是假檢警詐騙的高風險被害族群，分局長林依仰本月22日上午偕同鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶關懷獨居長者，並發放分局設計的假檢警防詐貼紙、犯罪預防宣導紅包袋等，望提升民眾的防詐意識。

鳳山警分局表示，詐騙集團常透過市內電話作為詐騙媒介，接到電話時，如果對方提到「健保卡有不正常看病紀錄，懷疑有盜領健保費」、「警察通知個人資料被冒用，要求去便利商店收法院公文傳真」等，皆是假檢警詐騙歹徒的常用話術。

鳳山分局表示，為維護民眾財產安全，特別運用員警家戶訪查之際，結合里鄰長至長者住處關懷，提醒民眾將寫有宣導語「熟記詐騙關鍵字保錢財」及該轄區里長服務電話的防詐貼紙貼在電話機旁，以強化民眾信任感，提高民眾接獲詐騙電話時的危機意識。

鳳山分局提醒，近幾年經宣導，民眾防詐意識抬頭，詐騙集團也有新手法，例如為騙過銀行行員，製作「假房屋修繕單」傳真到便利商店，教導民眾如何逃過行員關懷提問等，分局強調，若提及有關「監管帳戶」等金錢問題要小心有詐，有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝
鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝
鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝
鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝
鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝
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鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝
鳳山警分局長林依仰與鳳山區忠義里長李朝清等人組成「犯罪預防宣導團」，挨家挨戶進行防詐宣導。記者陳玫伶／翻攝

詐騙集團 健保卡 獨居

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