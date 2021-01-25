台中市太平136市道變賽道？ 騎士攔停持棍恐嚇

台中市太平區山區的136號道路昨天下午發生一起行車糾紛。19歲的陳姓市民行駛時，後方有另輛機車數度想超越，卻都因陳的壓低過彎動作而無法超前，引起不悅，該名騎士後來將陳攔停，並從座椅下的置物箱裡拿出1支短棒找陳理論，後雖有人上前勸阻，但陳自認受到威脅，稍後向太平警分局控告對方涉嫌恐嚇，警方表示將約談車騎士到案。

據指出，該起糾紛發生在昨天下午1時許的136號道路29公里處，有人把錄得的當時景況PO上網，表示「你急煞把人攔下車拿著『電集（擊）棒』對人家危險，還是人家騎車不會騎的問題嚴重，搞清楚嚴重性，人家不會騎車你繞過去就好了，何必這樣逼車行為 真的很搞事 」PO網者還要大家「公審」一下。

從網友留言看來，大家看法不一，有人質疑「一直想在灣（彎）中超車怎麼不去死？」、「壓灣完全不顧後面來車？」也有人說「136不是山路嗎 怎麼都騎到像賽道」、「你們這些跑山路的都一樣啦！路是用來通行的，不是讓你們追求刺激的！把山路當賽車場？把安全的山路還給一般民眾好嗎！？」