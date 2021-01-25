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去過桃園這些地方注意！ 案889、890足跡公布

台中市太平136市道變賽道？ 騎士攔停持棍恐嚇

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區山區的136號道路昨天下午發生一起行車糾紛。19歲的陳姓市民行駛時，後方有另輛機車數度想超越，卻都因陳的壓低過彎動作而無法超前，引起不悅，該名騎士後來將陳攔停，並從座椅下的置物箱裡拿出1支短棒找陳理論，後雖有人上前勸阻，但陳自認受到威脅，稍後向太平警分局控告對方涉嫌恐嚇，警方表示將約談車騎士到案。

據指出，該起糾紛發生在昨天下午1時許的136號道路29公里處，有人把錄得的當時景況PO上網，表示「你急煞把人攔下車拿著『電集（擊）棒』對人家危險，還是人家騎車不會騎的問題嚴重，搞清楚嚴重性，人家不會騎車你繞過去就好了，何必這樣逼車行為 真的很搞事 」PO網者還要大家「公審」一下。

從網友留言看來，大家看法不一，有人質疑「一直想在灣（彎）中超車怎麼不去死？」、「壓灣完全不顧後面來車？」也有人說「136不是山路嗎 怎麼都騎到像賽道」、「你們這些跑山路的都一樣啦！路是用來通行的，不是讓你們追求刺激的！把山路當賽車場？把安全的山路還給一般民眾好嗎！？」

警方說，騎士手上所持應只是短木棒，並非電擊棒，而事情發生時很短暫，陳說雖記不起來對方說了些什，但拿著短棒對他做勢要攻擊，已令他心生畏懼。警方說，涉案騎士後人自行離去，並未對陳有進一步攻擊，將把該名涉案騎士查緝到案，以進一步釐清發生經過。

19歲的陳姓市民指控另名騎士手持短棒恐嚇要對他不利。圖／翻攝自臉書爆料公社
19歲的陳姓市民指控另名騎士手持短棒恐嚇要對他不利。圖／翻攝自臉書爆料公社

恐嚇 台中市

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