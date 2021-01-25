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整體治安滿意度5成 警政署：持續戮力以赴

中央社 / 台北25日電

中正大學犯罪研究中心今公布「民眾對警察維護治安工作滿意度」調查，50.6%民眾滿意整體治安，較上一年度略降，但近9年成長約32%；警政署說，疫情期間整體治安持穩，持續戮力以赴。

國立中正大學犯罪研究中心今天公布「109年民眾對警察維護治安工作滿意度調查」結果，犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆表示，這次手機調查顯示有50.6%民眾對台灣整體治安狀況感到滿意，相較上一年度53.5%略降，但仍維持5成以上滿意度。

調查結果也顯示，「台灣民眾對住家與社區治安狀況之觀感」部分的滿意度高達90%，上一年度也達90.1%，可見警察用心維護治安成果。

另，「警察維護治安工作」滿意度高達80.6%，連兩年滿意度都維持8成以上；「警察機關處理民眾案件態度之滿意度」有77.0%，較上一年度提升2.4%。

針對警察機關各項施政滿意度調查，包括「防制詐騙犯罪、緝毒、取締酒駕、遏止幫派及組織犯罪、掃蕩非法槍彈、推動無毒校園專案」等，結果顯示民眾持正面態度各占78.2%、72.6%、76.8%、61.4%、69.4%及84.2%。

其中，「緝毒、遏止幫派及組織犯罪、掃蕩非法槍彈、警察機關處理民眾案件」等4項施政滿意度，相較上一年度都有提升。

另，警察機關派遣581名警員推動「無毒校園」專案，最受民眾肯定和認同。

中正大學犯罪防治學系教授兼學務長鄭瑞隆指出，民眾這9年來對警察維護治安滿意度從100年的48.7%提升至109年的80.6%，緩坡向上成長31.9%，這背後代價是數萬名警察不眠不休、流血流汗所換來，建議警政署未來應對警察勤務合理性和身心健康取得平衡點，同時也應強化民眾尊重法治。

犯罪防治學系教授兼國際長許華孚也說，近年來全般性案件數呈下降、趨緩穩定走勢，但再犯率仍高；另，民眾對整體治安和住家治安滿意度落差近4成，研判應為民眾對部分治安報導有所恐慌所致，但後者為實際對住家社區安全的直接觀感。

警政署刑事局隨後發布新聞稿表示，統計109年全般刑案發生26萬713件，較108年減少7636件。其中和民眾生活關係較密切的犯罪類型，像是詐欺犯罪發生2萬2945件、減少702件；暴力犯罪發生704件、減少155件；竊盜犯罪發生3萬7042件，減少5230件；毒品犯罪破獲4萬5852件，較108年同期減少1183件，疫情期間整體治安仍持續維持穩定。

雖然去年陸續發生館長槍擊案、馬籍女大生命案等重大治安事件，刑事局說，警方在案發後便戮力迅速偵破，並檢討改進相關受處理案件流程，未來在協助防疫與維護治安作為，將持續全力以赴。

中正大學犯罪研究中心針對109年民眾對警察重點施政作為的滿意度進行「手機調查」研究，於民國109年12月28日至12月31日訪問全國3005名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負1.79%，並針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

警察 中正大學

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