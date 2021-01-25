3男凌晨至墾丁星沙灣捕魚 依違反國家公園法開罰

屏東恆春3名漁民昨天凌晨手持魚叉等採捕工具，前往後壁湖星沙灣岸際捕魚，隨後遭海巡人員發現，經查證後，交由保七總隊第八大隊依違反國家公園法開罰，函送墾丁國家公園管理處裁處。

據了解，21歲陳姓男子、39歲張姓男子與43歲張姓男子，相約昨天凌晨1時許，前往後壁湖星沙灣岸際捕魚，3人在漆黑的礁石上，閃爍零星的光點，遭後壁湖安檢所人員發現，便上前查處。

安檢所人員到場時，發現3人使用魚叉打魚，還有現採的漁獲，經保七總隊第八大隊盤查，確認有違法情事，便將3人依國家公園法開罰，並函送墾丁國家公園管理處裁處。

南部分署第六岸巡隊表示，2019年至今於墾丁國家公園內，配合保七總隊第八大隊取締潛水打魚案件，已累計25件。