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屏東海口發現2鯨豚擱淺 屍體嚴重腐爛僅能就地掩埋
屏東車城海口沙灘，昨天下午有民眾發現2具鯨豚屍體，通報海巡人員後，由海口安檢所協同成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心到場協處，由於鯨豚屍體嚴重腐爛，只好現場實施解剖，並皮膚採樣後就地掩埋。
海巡署第八巡防區指揮部昨天下午1時許，接獲海口安檢所回報，在海口沙灘發現2具鯨豚屍體，隨後通報成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心一同到場協處。
海巡與研究人員到場後，發現2具鯨豚屍體位置不到10公尺，初步量測，死亡鯨豚分別長180公分、寬43公分及長205公分、寬40公分；由於鯨豚屍體嚴重腐爛，無法辨識品種，只好實施解剖皮膚採樣，並將鯨豚頭部卸下帶回研究死因，殘餘屍體則由海巡人員就地掩埋。
南部分署第六岸巡隊呼籲，應重視海洋保育議題，不隨意丟棄廢棄物，才能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理。
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