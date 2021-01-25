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影／累到睡著 新莊飛天BMW逆向撞3車1人傷
新北市新莊區思源路今天上午11時許發生4車連環車禍，42歲鄭姓男子駕駛BMW轎車往五股方向行駛，自稱累到睡著，車輛失控高速向左偏移。
他先把對向1輛往板橋方向行駛中的白牌計程車，撞到原地迴轉，接著衝向慢車道分隔島，揚起一陣超大白色煙塵，整輛BMW飛越分隔島繼續撞向慢車道，又撞到２輛車，鄭男隨後被路人扶出車外，聲稱開車開到睡著。
34歲廖姓女子當時開車載同事準備返回公司上班，她驚魂未定描述，當時前方車多速緩，她慢慢減速尾隨前方計程車停下，突然1輛BMW從天而降撞上她的車頭，當場嚇到六神無主，幸好有分隔島緩衝，車上2人都沒事，否則一定受傷送醫。
前方計程車的50歲姚姓司機則說，BMW飛越他的上空時，機油箱破裂，黑油整個像降雨一般灑下，淋得他整車都是機油，計程車車尾也被撞到，幸好他與乘客都沒有受傷。
警方表示，除了BMW鄭姓駕駛待醫院抽血檢驗，其他3名駕駛人檢測酒精濃度均為0，事故原因還需進一步調查，BMW車上除了感冒糖漿，初步沒有發現違禁品。
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