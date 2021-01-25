台南家登精密工業捐皮卡 消防局當災情勘查車

台南市家登精密工業今天捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，董事長邱銘乾、副董事長林添瑞代表捐贈，消防局長李明峯受贈，並頒發感謝獎座及獎牌，以感謝家登精密工業善行義舉造福地方、人群。

邱銘乾表示，取之於社會，用之於社會，企業社會責任是身為本土供應商的家登所不敢忘。面對颱風、地震等無可預期及避免之天災，第一時間的救助至關重要，在得知本市消防局第四大隊南科分隊轄區，因部分地區地勢較為低漥，易有淹水之災情發生，捐贈價值154萬元災情勘查車「家登二號」1輛。

消防局表示，這輛皮卡車輛具備涉水性能且兼具橡皮艇拖掛救災功能，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電等裝備，著實提升消防局水域救生能力，希望能成為救災時消防弟兄最堅實的夥伴，共同捍衛市民生命財產安全。