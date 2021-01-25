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台南家登精密工業捐皮卡 消防局當災情勘查車
台南市家登精密工業今天捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，董事長邱銘乾、副董事長林添瑞代表捐贈，消防局長李明峯受贈，並頒發感謝獎座及獎牌，以感謝家登精密工業善行義舉造福地方、人群。
邱銘乾表示，取之於社會，用之於社會，企業社會責任是身為本土供應商的家登所不敢忘。面對颱風、地震等無可預期及避免之天災，第一時間的救助至關重要，在得知本市消防局第四大隊南科分隊轄區，因部分地區地勢較為低漥，易有淹水之災情發生，捐贈價值154萬元災情勘查車「家登二號」1輛。
消防局表示，這輛皮卡車輛具備涉水性能且兼具橡皮艇拖掛救災功能，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電等裝備，著實提升消防局水域救生能力，希望能成為救災時消防弟兄最堅實的夥伴，共同捍衛市民生命財產安全。
李明峯表示，家登精密工業是全球半導體領導廠商關鍵材料與創新技術的優良企業，歷年的社會公益活動數不勝數，包含學術單位的獎助學金、幫助優秀青年或清貧學童、贊助學術單位學術研究經費、重大災難的慈善捐款、社區民俗信仰建置與活動贊助及新北市消防局三峽分隊勘查車的捐贈等，「此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害勘查搶救效能，足以為社會標竿、義行典範。」
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