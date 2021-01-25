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駕照遭註銷報友名躲警 結果友人駕照也註銷雙雙被訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣陳姓男子在去年7月間，開車行經台中市大甲區時，因交通違規遭警方告發，謊報鄭姓友人的姓名，警方依法舉發，後來警方審核時，發現鄭的駕照也被註銷，另依法告發。

舉發單寄送到鄭家後，鄭先透過里長向警方詢問，警方通知鄭到所做筆錄，鄭後來才知陳謊報身分，陳允諾繳罰單，但拜託鄭不要供出他，鄭在作完筆錄後拒絕簽名，警方查覺有異，鄭才說出實情。檢方今偵結，依偽造文書、頂替罪嫌起訴。

起訴書指出，苗栗縣陳姓男子（60歲）的駕照已遭註銷，但他在去年7月28日下午3時許，開車行經大甲區順帆路、中山路時，因違規遭大甲警分局警員攔查後舉發，陳為規避無照駕駛的罰單，因此謊報另名鄭姓友人（63歲）的姓名與年籍資料，警方未察覺有異，依法舉發。

不過開立舉發單的派出所長在審核時，發現鄭姓男子的駕照也已被註銷，另外再依法舉發。鄭收到罰單後起疑，因此透過里長電詢警方，派出所通知鄭到所製作調查筆錄，鄭根據舉發單上的車牌，得知當時用車的是陳姓男子。

陳姓男子向鄭姓男子透露實情，並稱罰單由他來繳，只要鄭配合演出，冒名頂替是去年7月28日開車的駕駛人即可，鄭也應允。

鄭姓男子前往派出所製作筆錄，謊稱自己就是遭查獲交通違規的駕駛人，不過警方要求鄭在筆錄簽名時，鄭才想到，當時陳在舉發單簽名的字跡，將會與他的字跡不符，因此拒絕簽名，警方察覺有異後，鄭才全盤托出，並通知陳到案。

台中地檢署今偵結，依偽造文書、頂替罪，起訴陳姓、鄭姓男子二人。

苗栗縣陳姓、鄭姓男子因去年一起交通違規案件，涉嫌偽造文書、頂替罪，台中地檢署偵結起訴二人。圖／報系資料照
苗栗縣陳姓、鄭姓男子因去年一起交通違規案件，涉嫌偽造文書、頂替罪，台中地檢署偵結起訴二人。圖／報系資料照

罰單 駕照 偽造文書

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