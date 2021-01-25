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影／淡水馬路玩滑板耍帥撞公車 骨裂送醫還要收罰單

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水老街馬偕銅像三角公園旁，昨天下午發生滑板撞公車的交通事故，警方第一時間先檢查25歲謝姓男子傷勢，確定僅骨折沒有生命危險，連忙交由救護車送醫，接下來查明他是因為違規在道路上玩滑板才肇事，再送上一張罰單。

這起車禍發生在昨天下午5點半左右，附近店家監視器拍到整個過程，謝姓男子沿著三民街下坡路段快速溜行滑板衝向中正路，到了路口急向右轉不慎滑倒，撞上1輛中型巴士公車，謝男當場倒地不起，由於是觀光景點又是周日，吸引許多民眾圍觀。

雙方當事人酒測值均為零，謝男送淡水馬偕醫院檢查無大礙，左手、左腳有骨裂及肢體多處擦挫傷情形。警方並依道路交通管理處罰條例78條1項4款，開罰謝男在交通頻繁之道路附近任意奔跑、追逐、嬉遊足以阻礙交通的行為，處300元罰鍰。

謝姓男子在馬路上玩滑板，結果撞公車倒地不起。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子在馬路上玩滑板，結果撞公車倒地不起。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子在馬路上玩滑板，結果撞公車倒地不起。記者林昭彰／翻攝
謝姓男子在馬路上玩滑板，結果撞公車倒地不起。記者林昭彰／翻攝

淡水 公車

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