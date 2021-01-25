影／淡水馬路玩滑板耍帥撞公車 骨裂送醫還要收罰單

新北市淡水老街馬偕銅像三角公園旁，昨天下午發生滑板撞公車的交通事故，警方第一時間先檢查25歲謝姓男子傷勢，確定僅骨折沒有生命危險，連忙交由救護車送醫，接下來查明他是因為違規在道路上玩滑板才肇事，再送上一張罰單。

這起車禍發生在昨天下午5點半左右，附近店家監視器拍到整個過程，謝姓男子沿著三民街下坡路段快速溜行滑板衝向中正路，到了路口急向右轉不慎滑倒，撞上1輛中型巴士公車，謝男當場倒地不起，由於是觀光景點又是周日，吸引許多民眾圍觀。