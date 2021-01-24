流浪漢闖男宿洗澡 東海大學：已報警處理

東海大學日前發生校內男生宿舍有流浪漢進入洗澡、上廁所，還有學生被偷錢等事件，引發學生人心惶惶。圖為東海大學地標路思義教堂。 聯合報系資料照片／記者喻文玟攝影

東海大學日前發生校內男生宿舍有流浪漢進入洗澡、上廁所，還有學生被偷錢，東海大學回覆，該案已報警處理，校園有24小時校安等人員值班，另有夜間警力巡邏，確保校園安全。

「香港學生在台關注小組」在臉書專頁發文指出，收到東海大學港生投訴，因校內男生宿舍未有門禁系統管制，日前發生校外的流浪漢與陌生人走入宿舍偷取同學們的財物及借用廁所洗澡，宿舍內的學生人心惶惶，擔心自己的財產安全和生命受到威脅。

文中提到，同學反映無果後，向學校表示希望退宿，東海大學卻以「大一強制在校住宿」為由，不讓該生退回住宿費，卻可以讓該生申請長期在外住宿，將床位空置。

香港學生在台關注小組表示，不希望前往東海大學讀書成為外籍生選擇台灣境內大學的黑名單，要求東海大學建立相應的校安措施，就男宿問題建立門禁系統等。

東海大學也在該篇發文下留言回覆，校門口設有管制，校園有24小時校安人員、保全人員及住輔人員值班，學生宿舍並有88名棟長即時反應問題，另有學生組隊巡查，夜間有警力巡邏等。男生宿舍雖曾發生流浪漢事件，也立即報警處理。

東海大學表示，學校規定大一住宿，主要是培養團體住宿學習，在學生入校前都有說明，若學生有重大或特殊退宿需求，可專案申請。因該位學生未完成申請單，造成誤解，校方已請專人協助後續程序。