男子駕車自撞安全島棄車逃逸 到案後說：沒駕照才離開

台南市安南區安吉路與海佃路口，今天凌晨1點多發生銀色轎車失控自撞分隔島，車頭幾乎全毀，男駕駛下車離開現場後，警方調閱監視器畫面，下午4點找到涉開車自撞的30歲陳姓男子，他酒測值為0。陳表示，因沒有駕照才離開現場。市警三分局說，將依違反道路交通管理處罰條例對陳開罰。

陳向警方供稱，肇事車是輛權利車，自己沒有駕照，當時開車要到安南區找女友，一時精神恍惚撞上分隔島，因為沒有駕照才會離開現場，並未喝酒。

警方說，陳無照駕車，違反道路交通管理處罰條例第21條規定，可罰處6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並禁止駕駛。另棄車於道路上，違反同法規第62條規定，處1千元以上3千元以下罰鍰。