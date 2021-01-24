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少年介紹友人工作惹禍 遭擄強要30萬被警救出

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

新北市15歲少年「阿強」介紹朋友到林姓友人（20歲）工作的公司上班，但不久林姓友人聯絡「阿強」，指稱他介紹的人偷了公司10多萬元；前天林將「阿強」叫出門，強擄到台北市萬華區水門外，並要他聯絡家人拿出30萬元才肯放人，「阿強」母親昨天凌晨向警方求助，最後順利救出少年。

據了解，「阿強」的朋友因為缺錢，他就介紹朋友到林姓友人公司上班，但不久林姓友人聲稱「阿強」介紹的朋友偷竊10多萬元公款，現在不知去向。林說「阿強」是介紹人，必須對此負責。

前天深夜10時許，林和另外3人到五股地區，要找「阿強」喬事情，「阿強」依約外出後，就被強押上計程車到萬華區水門外，水門外已有另外四名林的同夥等候，8人會合後將「阿強」帶走，並要他聯絡家人拿30萬元贖人。

阿強母親昨天凌晨3點多趕到西門町，要到武昌街一處對方指定位置救人，經過成都路一家KTV時，發現正巧有巡邏員警，趕緊上前求助；警方呼叫支援警力，趁「阿強」母親與對方見面後，逮捕林等8嫌。

不過警方救人後，不論「阿強」或涉嫌擄人的林姓男子等人，都對案情避重就輕，警方懷疑「阿強」可能怕被報復不敢多講，先將林等8嫌依妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦，並將深入調查釐清案情。

警方救出少年並逮捕涉嫌擄人的男子。記者廖炳棋／翻攝
警方救出少年並逮捕涉嫌擄人的男子。記者廖炳棋／翻攝

偷竊 計程車

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