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高雄清化糞池沼氣外洩意外 2人意識清楚、2人急救

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉林伯驊陳玫伶／高雄即時報導

高雄鼓山區龍德路一處社區大樓，今天下午2點31分發生沼氣外洩意外，工人清理化糞池時，沼氣外洩造成施作人員昏迷，4名工人被救出送醫，其中2人意識清楚、生命跡象穩定，2人仍急救中。

高雄鼓山區龍德路一處社區大樓，今天下午2點31分發生沼氣外洩意外，工人清理化糞池時，沼氣外洩造成施作人員昏迷，高雄市消防局派出特搜中隊、十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、前金分隊等前往救援，4人一度受困地下2樓。

下午3點10分左右，4人被救出送醫，分別送往高醫、聯合及市立大同醫院急救。大同醫院表示，送往大同醫院的工人，來時意識清醒，現在正在進行各項檢查中。聯合醫院表示，送聯醫的工人意識清楚，生命跡象穩定。不過送高醫的2人，情況較嚴重，仍在急診搶救中。

高雄市一棟大樓清理化糞池發生沼氣外洩事件，有4名工人緊急送醫。記者劉學聖／攝影
高雄市一棟大樓清理化糞池發生沼氣外洩事件，有4名工人緊急送醫。記者劉學聖／攝影

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