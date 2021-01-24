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春節期間詐欺案 「猜猜我是誰」、「假網拍」被騙多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

不到三周就要過年，台北市警察局透過165反詐騙系統平臺分析，去年春節，詐欺案件數最多的手法，依序為「假網拍」、「假投資」、「猜猜我是誰」等。

為避免民眾因春節期間相關慶祝活動、採買年貨、資金流通需求增多，或因國內疫情因素影響，民眾接觸網路購物機會增加，接收詐騙訊息及詐騙電話頻次也相對增加，導致遭受詐騙，中正第一分局過年前，將到各里加強防詐宣導，希望透過「分層分眾」的宣導提醒民眾提高警覺，多一分確認，少一分損失，共同防制詐騙案件發生。

台北市警察局表示，經分析，中高齡民眾遭詐騙較多的手法為「假冒機關(假檢警)」、「猜猜我是誰」，中正第一分局針對高齡長者每月辦理1場「銀髮族防詐桌遊活動」，透過防詐桌遊遊戲，讓銀髮族牢記身旁親友遭詐騙時可能出現的行為與勸阻技巧，宣導現場長者反應熱絡，娛樂性與宣導效果俱佳。

另外，中正第一分局於農曆年前，也將持續走訪轄區10個里別，深入社區全面宣導，努力提升里民防詐知能。

至於年輕族群的詐欺案件則以「假交友」、「假網拍」手法遭詐騙居多，中正第一分局利用轄內補習班較多的特色，持續前往補習班進行防詐宣導。

再過不到三周就要過年，台北市警察局透過165反詐騙系統平臺分析，去年春節，詐欺案件數最多的手法，依序為「假網拍」、「假投資」、「猜猜我是誰」等。記者林麗玉／攝影
再過不到三周就要過年，台北市警察局透過165反詐騙系統平臺分析，去年春節，詐欺案件數最多的手法，依序為「假網拍」、「假投資」、「猜猜我是誰」等。記者林麗玉／攝影

詐騙 警察 補習 網拍 春節

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