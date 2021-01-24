快訊

泰羽賽／逆轉差一步 戴資穎連兩周居亞

部桃新增個案感染源在哪？陳時中：不排除檢驗血清釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門1資源回收場傳大火 業者損失慘重

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

連日來金門的白天都出現高溫，氣候宛如夏天，今天中午12點多位金門縣養工所旁的民間資源回收場發生火警，因為回收場內堆放大量的易燃雜物，火勢一發不可收拾，現場濃煙密佈，好在黃姓老闆一家四口即時逃出，目前火勢已控制，但還未撲滅，消防隊還在持續灌救中，起火原因及損失正由消防局調查中。

金門縣消防局表示，在今日中午12點47分，接獲民眾報案，位於金湖鎮料羅171號的資源回收場裡面廢棄物燃燒，消防局共出動15車39人，包括水頭港消、機場消防班及金防部各支援1輛消防車到場灌救。

由於資源回收場內，雜物、易燃物品很多，火勢猛烈，連鄰近的料羅都可以看到濃煙。多輛消防車上的水都用完，還到鄰近的地方補充水源，再回來施救。

據了解，回收場內的黃姓老闆，一家四口都住在裡面，起火點疑似是從資源回收場的外圍往辦公室住家延燒，好在黃老闆家人有看到，趕緊通報全家人，才幸運逃出去，並將多輛大型回收車往外圍安全處疏散。

消防人員透露，因為回收場內易燃物品很多，儘管大家盡力灌救，火勢仍一發不可收拾，現場有部推土機遭燒毀；還有很多廢棄的氣瓶，相當危險；初估燃燒面積約1千多平方公尺。

金湖警分局獲報也趕緊派遣警力在環島南路五段復國路口及料羅圓環實施交通管制，另外，引導車輛改行駛太湖路，保持消防車的動線順暢。

金門東半島某資源回收廠傳火警，火勢一發不可收拾，現場濃煙密佈。記者蔡家蓁／攝影
金門東半島某資源回收廠傳火警，火勢一發不可收拾，現場濃煙密佈。記者蔡家蓁／攝影
金門某資源回收廠傳出火警，消防人員全力搶救。記者蔡家蓁／攝影
金門某資源回收廠傳出火警，消防人員全力搶救。記者蔡家蓁／攝影
金門某資源回收廠中午突傳火警，火警現場還有很多廢棄氣瓶，相當危險。記者蔡家蓁／攝影
金門某資源回收廠中午突傳火警，火警現場還有很多廢棄氣瓶，相當危險。記者蔡家蓁／攝影
消防人員深入火場內搶救，撲滅火勢。記者蔡家蓁／攝影
消防人員深入火場內搶救，撲滅火勢。記者蔡家蓁／攝影
金門某民間資源回收廠今天中午傳出火警，火勢猛烈，消防人員現場灌救。記者蔡家蓁／攝影
金門某民間資源回收廠今天中午傳出火警，火勢猛烈，消防人員現場灌救。記者蔡家蓁／攝影

資源回收 金門 環島

延伸閱讀

年關近強化民眾防災意識 台南消防局擴大宣導

金門警方年前擴檢查緝犯罪 意外尋獲失蹤人口

台南119消防知識體驗營 小朋友整裝「要當英勇消防員」

「戲說女神」喜嫁金門旺族 遇喪親之痛婚禮又悲又喜

相關新聞

高雄清化糞池沼氣外洩意外 2人意識清楚、2人急救

高雄鼓山區龍德路一處社區大樓，今天下午2點31分發生沼氣外洩意外，工人清理化糞池時，沼氣外洩造成施作人員昏迷，4名工人被...

春節期間詐欺案 「猜猜我是誰」、「假網拍」被騙多

不到三周就要過年，台北市警察局透過165反詐騙系統平臺分析，去年春節，詐欺案件數最多的手法，依序為「假網拍」、「假投資」...

清化糞池沼氣外洩意外 高雄鼓山4名工人受困救援送醫

高雄鼓山區龍德路一處社區大樓，今天下午2點31分發生沼氣外洩意外，工人清理化糞池時，沼氣外洩造成施作人員昏迷，高雄市消防...

影／金門1資源回收場傳大火 業者損失慘重

連日來金門的白天都出現高溫，氣候宛如夏天，今天中午12點多位金門縣養工所旁的民間資源回收場發生火警，因為回收場內堆放大量...

詐騙話術：購買「App Store禮品卡」可回沖現金 假的！

根據刑事局統計，2020年詐騙被害案件數最高的手法就是「解除分期付款（ATM）」，尤其現在詐騙集團為破解金融機構「非約定...

影／「不要打我爸爸！」影片PO網 網友一面倒支持警執法

新北市三重區下竹圍街某超商，今天凌晨2時40分有1名醉漢鬧事妨害安寧，警方獲報趕抵勸不動，後來因為男子謾罵髒話，被員警強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。