影／金門1資源回收場傳大火 業者損失慘重

連日來金門的白天都出現高溫，氣候宛如夏天，今天中午12點多位金門縣養工所旁的民間資源回收場發生火警，因為回收場內堆放大量的易燃雜物，火勢一發不可收拾，現場濃煙密佈，好在黃姓老闆一家四口即時逃出，目前火勢已控制，但還未撲滅，消防隊還在持續灌救中，起火原因及損失正由消防局調查中。

金門縣消防局表示，在今日中午12點47分，接獲民眾報案，位於金湖鎮料羅171號的資源回收場裡面廢棄物燃燒，消防局共出動15車39人，包括水頭港消、機場消防班及金防部各支援1輛消防車到場灌救。

由於資源回收場內，雜物、易燃物品很多，火勢猛烈，連鄰近的料羅都可以看到濃煙。多輛消防車上的水都用完，還到鄰近的地方補充水源，再回來施救。

據了解，回收場內的黃姓老闆，一家四口都住在裡面，起火點疑似是從資源回收場的外圍往辦公室住家延燒，好在黃老闆家人有看到，趕緊通報全家人，才幸運逃出去，並將多輛大型回收車往外圍安全處疏散。

消防人員透露，因為回收場內易燃物品很多，儘管大家盡力灌救，火勢仍一發不可收拾，現場有部推土機遭燒毀；還有很多廢棄的氣瓶，相當危險；初估燃燒面積約1千多平方公尺。