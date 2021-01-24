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影／金門1資源回收場傳大火 業者損失慘重
連日來金門的白天都出現高溫，氣候宛如夏天，今天中午12點多位金門縣養工所旁的民間資源回收場發生火警，因為回收場內堆放大量的易燃雜物，火勢一發不可收拾，現場濃煙密佈，好在黃姓老闆一家四口即時逃出，目前火勢已控制，但還未撲滅，消防隊還在持續灌救中，起火原因及損失正由消防局調查中。
金門縣消防局表示，在今日中午12點47分，接獲民眾報案，位於金湖鎮料羅171號的資源回收場裡面廢棄物燃燒，消防局共出動15車39人，包括水頭港消、機場消防班及金防部各支援1輛消防車到場灌救。
由於資源回收場內，雜物、易燃物品很多，火勢猛烈，連鄰近的料羅都可以看到濃煙。多輛消防車上的水都用完，還到鄰近的地方補充水源，再回來施救。
據了解，回收場內的黃姓老闆，一家四口都住在裡面，起火點疑似是從資源回收場的外圍往辦公室住家延燒，好在黃老闆家人有看到，趕緊通報全家人，才幸運逃出去，並將多輛大型回收車往外圍安全處疏散。
消防人員透露，因為回收場內易燃物品很多，儘管大家盡力灌救，火勢仍一發不可收拾，現場有部推土機遭燒毀；還有很多廢棄的氣瓶，相當危險；初估燃燒面積約1千多平方公尺。
金湖警分局獲報也趕緊派遣警力在環島南路五段復國路口及料羅圓環實施交通管制，另外，引導車輛改行駛太湖路，保持消防車的動線順暢。
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