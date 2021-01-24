被媽罵10歲女童離家 樹林警耐心開導終回家
樹林警分局三多派出所警員謝富全於昨日晚間11時許，接獲陳小姐至所報案，稱其年僅10歲的女兒當天晚上7點時在新莊區丹鳳捷運站旁特力屋商場走失，謝富全立即調閱沿線監視器察看，發現女童獨自一人沿著中正路往樹林方向步行，最後終於在三福街口找到該名女童，讓家人放下心中一顆大石。
謝富全接獲通報當下，立刻與線上巡邏勤務所長林維群、警員陳書育出動找尋女童，在找到女童時，她還不願透漏任何年籍資料，經員警耐心詢問，她才表示，是因為被母親責罵，心情不好，想離開家人散散心，經警方開導後，女童才願意與員警回派出所，陳母見女童當場熱淚盈眶，緊抱愛女，並感謝警方協助，讓女童返家。
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