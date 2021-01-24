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影／「不要打我爸爸！」影片PO網 網友一面倒支持警執法

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區下竹圍街某超商，今天凌晨2時40分有1名醉漢鬧事妨害安寧，警方獲報趕抵勸不動，後來因為男子謾罵髒話，被員警強制帶回保護管束，壓制過程中家屬焦急大喊「不要打我爸爸！」路人錄影上傳社群網站，多數網友留言支持警察強勢執法。

據了解，41歲蔡姓男子當時已經酒醉，在超商購物時與店員發生口角衝突，不斷對著店員咆哮、妨害安寧，警方獲報趕抵將他請出店外，但蔡男不理會規勸，從店內一路咆哮吼到店外，已經嚴重吵到附近鄰居。

後來他脫口而出謾罵「三字經」，員警勸阻無效，強制逮捕帶回保護管束，蔡男的妻子在旁見狀大喊，兒子也快跑衝過來焦急大喊：不要打我爸！我錄影喔！

其實過程都已經路人錄下，後來貼到社群網站，網友幾乎一面倒聲援警察、支持強勢執法。蔡男被帶回永福派出所保護管束，酒醒之後請回，超商店員不提告訴。

網友幾乎一面倒支持警方強勢執法。圖／擷自爆料公社二社
網友幾乎一面倒支持警方強勢執法。圖／擷自爆料公社二社
酒醉的蔡男被強制帶回保護管束，過程全被路人錄影貼網。圖／擷自爆料公社二社
酒醉的蔡男被強制帶回保護管束，過程全被路人錄影貼網。圖／擷自爆料公社二社
酒醉的蔡男在超商門口咆哮、謾罵髒話、妨害安寧。圖／擷自爆料公社二社
酒醉的蔡男在超商門口咆哮、謾罵髒話、妨害安寧。圖／擷自爆料公社二社

超商 警察

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