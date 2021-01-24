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年關近強化民眾防災意識 台南消防局擴大宣導

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

年關近，各項電器與火源使用量驟增，台南市政府消防局七股分隊今上午在七股鹽山辦理119擴大防火宣導活動，希望加強民眾防火防災意識，遏止災害發生。

為增添活動多元熱鬧氣氛，這次防火宣導，現場設有水滅火器射水滅火、雲梯車體驗暨小小消防員著裝、緩降機操作、CPR（心肺復甦術）學習操作、有獎徵答、空間穿越、消防專業車輛與器材展示、防火宣導常識問與答等多項關卡。

南市消防局第三救災救護大隊長楊子濬表示，除各分隊警(義)消、學甲及北門婦女宣導隊到場加強宣導，現場出動雲梯車、器材照明車到場支援，現場並輔以海報看板宣導市民於家中裝設住宅用火災警報器、燃氣熱水器安裝遷移補助，針對民眾居家安全進行重點說明，讓市民藉由消防體驗，提升火災預防觀念及火災初期滅火及逃生應變能力。

台南市政府消防局七股分隊今在七股鹽山辦理119擴大防火宣導活動，藉由加強宣導，希望降低災害發生。記者謝進盛／翻攝
台南市政府消防局七股分隊今在七股鹽山辦理119擴大防火宣導活動，藉由加強宣導，希望降低災害發生。記者謝進盛／翻攝

火災 北門 消防員

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