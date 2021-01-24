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母死愁喪葬費 次子隔天意外自撞身亡
彰化縣員林市張姓婦人本月20日因病身亡，由於大兒子中度智能障礙，家中僅靠26歲的二兒子劉男支撐家計，擔任貨運搬貨員的二兒子原本還在愁母親的喪葬費，沒想到二兒子隔天騎機車竟意外自撞身亡，員林市三和里里長黃德勝說，目前已協助幫張家大兒子辦低收入戶以便安置收容。
黃德勝說，張婦(49歲)一家人原都住在三和里10多年，其丈夫多年前即因病去世，一家人因積欠房租二年，一個多月前搬到大村去住，20日張婦因病去世，二兒子劉男來找他，他還對張男說若喪葬費有困難，他可以幫忙想辦法，沒想到
21日晚間張家親友就告知二兒子劉男竟在大村鄉美港村騎機車發生意外自撞身亡。
張姓婦人因有腎臟病，行動不便，27歲大兒子中度智能障礙，一家僅靠二兒子打工維持家計，20日張婦病情嚴重被送到林基督教醫院，仍因急性腎損傷併發慢性腎衰竭、肺炎、多處傷口感染心臟衰竭等多重併發症死亡。
劉家接連發生不幸，黃德勝說，劉家親友已為母子籌足20多萬元喪葬費時，也對各界關心表達感謝，不過劉家親友希望社政單位能協助安置劉家大兒子，目前大兒子領每月身障補助5065元，黃德勝已協助辦理低收入戶，後續員林公所與縣府社會處將進行訪視協助。
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