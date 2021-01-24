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防疫險夯 桃警4警友站也為4派出所171警加保
衛福部桃園醫院醫護疫情升高，桃園警方配合衛生單位疫情調查、追蹤居家檢疫對象，風險增大，桃園分局景福警友站長張凱翔、武陵警友站長鍾曜陽、大樹警友站長邱顯庭、龍安警友站長李世雄4人今天上午為4派出所主管、警員171人，集資保費8.5萬元投保防疫險，張凱翔表示，防疫期間，警察防疫任務辛勞、危險，警友決定為第一線負責防疫的警察「加保」，增加值勤保障，表達社會關懷和支持。
桃園醫院群聚感染擴散社區，醫護人員堅守崗位，全力為防疫努力，桃園警方第一線警員面對防疫追蹤檢疫對象及疫調任務多，其中桃園分局景福、武陵、大樹、龍安4派出所正、副所長及警員總共171人，投入疫情防護努力首當其衝，張凱翔表示，桃園第一線基層警察防疫首當其衝，警友集資8.5萬元，為4警友站所有員警「加保」，投保防疫險增加保障，讓員警執行防疫措施無後顧之憂。
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