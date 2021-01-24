苗栗女酒測值1.25開車闖禍 機車騎士卡車底拖行慘死

苗栗縣公館鄉台6線鶴岡口今天凌晨3點發生一件驚悚死亡車禍，66歲邱姓老翁連人機車遭撞，他卡在車底下被拖行10多公尺，消防人員救出後送醫，傷重回天乏術，肇事駕駛42歲李姓女子涉嫌酒駕，抽血酒測值換算呼氣酒精濃度高達每公升1.25毫克，警方將報請檢方相驗調查。

警方初步調查，邱姓老翁在苗栗市南苗市場幫忙雞肉攤送貨，今天凌晨3點騎機車上班，途經台6線鶴岡口停等紅燈，遭後方一輛轎車從後追撞，邱姓老翁彈飛，人卡在轎車底下，拖行10多公尺轎車才停下來，苗栗縣政府消防局人車據報，趕到現場搶救。

消防人員約6分鐘救出老翁，他還有呼吸心跳，送醫急救仍因傷重不治，肇事轎車駕駛李女沒有受傷，警方到場酒測，因太醉測了10多次沒有結果，抽血換算酒精值1.25，她表示與友人酒後開車，全案報請檢察官相驗，進一步釐清車禍原因。 苗栗縣公館鄉台6線鶴岡口今天發生涉嫌酒駕撞死人車禍，66歲邱姓老翁卡在車底下被拖行10多公尺慘死。圖／讀者提供

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