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綠批台中去年A1類車禍全台最多 市府：去年共減4493件少5%

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市民進黨市議員指出，根據警政署公告2020年度全台A1類車禍死亡人數年度統計，台中六都最高，共201人。議員賴佳微、江肇國批，台中市道路安全「危機四伏」每年編列高額交通事故防制與道路改善經費，死傷人數卻逐年攀升。市府交通局表示，全市去年交通事故件數較前年少4493件，下降5.2%，車禍死傷人數減少615人，下降1.1%，市府強力取締酒駕事故，減少傷亡人數。

賴佳微說，台中市去年成為A1類車禍死亡數全台最高的城市，她認為，市長盧秀燕應針對這種結果，如何改善作出重大宣示。

江肇國表示，台中市車禍A1死亡人數突破近8年新高，他要求盧團隊執政才滿兩年，不應現疲態，放任交通傷亡數據飆高嗎？

議員說，台中市交通局每年編列1000萬改善易肇事地點、6500萬改善或修復交通號誌，花鉅額經費但死亡人數仍飆高，除用路人自身的用路習慣，還要仰賴市府相關單位完善的規劃，市府的「人本交通」「智慧交控」不要淪為口號。

交通局表示，為更進一步減少A1事故，市府將全面檢討機車族、高齡民眾及酒駕等高風險族群事故原因，積極診斷、改善、追蹤，全力維護民眾用路安全。

警察局指出，市府今年起將推動多項策進作為，包括台61線及向上路段區間測速預計2月正式執法，三民、五權、崇德、錦南街口多功能違規偵測系統，今年啟用烏日高鐵違規停車科技執法，24小時不間斷偵測違規，預防交通事故。

針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，邀集相關單位會勘，並召開「A1類交通事故防制與處理會議」，由點、線、面推動各項防制措施，減少交通事故發生。

民進黨台中市議員批中市去年A1數居全國第一，交通局回應，全年少4493件。圖／中市消防局提供
民進黨台中市議員批中市去年A1數居全國第一，交通局回應，全年少4493件。圖／中市消防局提供

事故 台中市 車禍

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