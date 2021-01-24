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8旬老翁疑圖方便走鐵軌 遭風切吸入擦撞普悠瑪左腳骨折
花蓮一名年約80歲劉姓老翁疑圖方便行走在鐵軌上，今天中午於玉里鎮三民車站北端遭303次普悠瑪擦撞，造成左腳掌開放性骨折，緊急送醫急救，幸無生命危險。受到意外影響，普悠瑪列車暫停約1小時，於12點32分恢復行駛，影響3列次、19分，約1045人。
台鐵表示，從新左營開往花蓮的303次普悠瑪，於11點32分通過三民站北邊71K+44處時，擦撞侵入路線的劉姓老翁，經通知119及鐵警前往處理，三民—瑞穗改東正線單向雙向行車，經鐵警處理後，於12點32分放行，恢復雙線行車。
鐵路警察局花蓮分局指出，玉里所於11點35分接獲報案，副所長率員趕赴現場了解，並通知玉里警分局三民派出所及消防隊到場。發現年約80歲劉姓老翁侵入軌道，於西正線山側，遭經過的普悠瑪風切吸入，被列車擦撞，造成左腳掌骨折，意識清醒，送往玉里榮民醫院急救，暫無生命危險。
據了解，劉姓老翁住在玉里大禹社區，初判可能是圖方便而行走鐵軌，因距離軌道太近，遭風切吸入擦撞列車，才會造成此意外。
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