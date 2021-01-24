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影／驚喜！50隻海豚苗栗外海現蹤 追逐海巡艇嬉戲  

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
海巡署艦隊分署台中海巡隊今天中午發現海豚家族，目測約40-50隻聚集，朝巡防艇而來。圖／台中海巡隊提供
海巡署艦隊分署台中海巡隊今天中午發現海豚家族，目測約40-50隻聚集，朝巡防艇而來。圖／台中海巡隊提供

海巡署艦隊分署台中海巡隊PP10031巡防艇今天執行海上巡邏勤務，約上午11點半在苗栗新埔外海2.5浬處有驚喜，隊員發現有海豚家族，目測約40-50隻聚集，還追逐巡防艇跳躍嬉戲，研判結群覓食。海巡人員發現時雀躍驚喜，馬上快拍，但保持距離不敢打擾，作成紀錄回報海巡隊。

「有夠幸運！」海巡隊員執行海上巡邏是例行任務，遍覽海上風光，但今天接近中午剛開始發現海面上有3、4隻以上的海豚追逐，身形有大有小，判斷應是家族出動覓食。接著大批往巡防艇而來，讓隊員非常驚喜，馬上快拍記錄。

台中海巡隊表示「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，本次苗栗海域出現海豚家族，顯示海洋生態保育逐步展現成效，希望大家共同努力保護海洋生態，海上遇到這些嬌客請勿接近打擾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」免費報案電話或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

海巡署 海豚 護漁

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