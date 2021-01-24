一把火讓帶幼子單親媽無家可歸 志工合力清理火場

基隆市獅球嶺一戶民宅日前發生火警，當時在屋內的2名幼童幸運逃生。地方人士在網路串連，今天號召約50人前往幾被燒成廢墟的火場，清出屋內廢棄物，未來會再設法協助修繕，讓受災戶早日回歸正常生活。

基隆市仁愛區獅球路169巷內的民宅，15日下午發生火警。消防局出動前往灌救，約半小時控制火勢，最後撲滅。火場是間平房，由帶著4歲、2歲兒女的單親媽媽租住，房子被燒毀後，一家三口暫時棲身友人住處。

籌備中的基隆市天行者慈善協會發起「天行者001號」任務，號召志工前往獅球嶺，協助清理火場。今天上午約有50名志工在獅球路169巷籃球場聚集，再前往火場作業。志工先拆除平房鐵皮屋頂，再分工搬出屋內雜物。

火場距離籃球場約200公尺，多是陡坡和階梯。志工原本從火場提著一袋一袋的雜物，前往籃球場丟進環保局清潔車。因為雜物數量很可觀，通道狹窄，後來改成人力接龍方式，一袋一袋把雜物往外傳，並在巷道中段裝進塑膠籃，由推車運到籃球場。

天行者慈善協會由基隆市生命線前主委李昌萬發起，協會以協助清寒家庭、獨居老人等修繕房屋為宗旨，成員多為專業技師或具房屋修繕經驗人士。

李昌萬說，林女經濟能力並不好，這場火災讓他們失去棲身之所。協會成員中的嘟嘟搬家公司總經理張晧輝得知消息，前往現場了解後認為無法再居住，與李昌萬商討後，今天動員志工一起協助受災戶清理家園。