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年輕人坐霸王車遭網友撻伐 計程車司機報警PO文：記得戴口罩

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市陳姓計程車司機昨天在中壢青埔棒球場附近載兩名年輕乘客，到了桃園區永康公園，兩人佯稱下車去拿錢付車資，結果就沒再回來。計程車司機等了20多分鐘，才發現受騙，除了報警，也忍不住在網站PO文說520元損失事小，希望年輕人一定要戴口罩，不要成為防疫的破洞。

計程車司機事後調閱車內監視錄影畫面，才發現兩名年輕人第一位上車有戴口罩，第二名沒戴，擔心防疫會出問題。中壢警分局說明，警方目前正追緝偵辦中，查明後將通知兩位嫌疑人到案說明，絕不寬貸。

計程車司機在中壢青埔知名粉團PO文表示「我是一個關心你們的司機大哥」，隨後說明，昨天接到公司轉來客人叫車通知，於是到中壢青埔棒球場對面的便利商店載這兩名年輕人，到桃園區永康公園附近，沒想到兩人佯稱身上錢不夠，要去拿錢，就不知去向。

消息PO上網以後，網友紛紛撻伐這兩名年輕人，也有人嘲諷說沒戴口罩的長相全都錄下來，絕對跑不掉。

坐霸王車的年輕人，被計程車內行車紀錄器拍下來。記者鄭國樑／翻攝
坐霸王車的年輕人，被計程車內行車紀錄器拍下來。記者鄭國樑／翻攝

計程車 口罩

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