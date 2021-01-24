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影／全聯生鮮廠洗窗吊車翻覆 1工人墜樓送醫司機也受傷
全聯福利中心設於新北產業園區的生鮮處理中心，今日利用天氣好，聘請吊車清洗高樓外窗，未料疑因操作不當翻覆，1名工人當時正在大約5層樓高的吊籠作業，因翻車墜落地面傷及頸椎，吊車司機也受輕傷，2人均無生命危險。
據了解，這間生鮮處理廠號稱斥資百億打造全台最大冰箱，聘僱700人作業，廠方今天外包吊車，停在廠區後方鄰近中港大排的中港東路圍牆邊，伸長吊臂穿越2棟樓之間，將吊籠送上高處清洗外窗。
上午約9時40分，疑因36歲劉姓司機操作吊臂不當，導致吊車失去重心緩緩倒下，正在高處吊籠中作業的37歲周姓洗窗工人，隨著吊臂、吊籠摔落地面，主訴頸椎疼痛。吊車倒下時被水泥圍牆擋住，劉姓司機受困在擠壓變形的駕駛艙獲救，只有肢體擦挫傷。
2名工人分別被救護車送醫，均意識清醒沒有生命危險。警方已通知家屬，並依規定通報勞檢處調查工安意外。
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