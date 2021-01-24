快訊

拜登政府友台聲明向北京叫陣 背後心思恐讓台灣笑不出來

曬多久太陽才足夠維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全聯生鮮廠洗窗吊車翻覆 1工人墜樓送醫司機也受傷

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

全聯福利中心設於新北產業園區的生鮮處理中心，今日利用天氣好，聘請吊車清洗高樓外窗，未料疑因操作不當翻覆，1名工人當時正在大約5層樓高的吊籠作業，因翻車墜落地面傷及頸椎，吊車司機也受輕傷，2人均無生命危險。

據了解，這間生鮮處理廠號稱斥資百億打造全台最大冰箱，聘僱700人作業，廠方今天外包吊車，停在廠區後方鄰近中港大排的中港東路圍牆邊，伸長吊臂穿越2棟樓之間，將吊籠送上高處清洗外窗。

上午約9時40分，疑因36歲劉姓司機操作吊臂不當，導致吊車失去重心緩緩倒下，正在高處吊籠中作業的37歲周姓洗窗工人，隨著吊臂、吊籠摔落地面，主訴頸椎疼痛。吊車倒下時被水泥圍牆擋住，劉姓司機受困在擠壓變形的駕駛艙獲救，只有肢體擦挫傷。

2名工人分別被救護車送醫，均意識清醒沒有生命危險。警方已通知家屬，並依規定通報勞檢處調查工安意外。

消防隊員設法營救受困的吊車司機。記者林昭彰／翻攝
消防隊員設法營救受困的吊車司機。記者林昭彰／翻攝
吊車伸長吊臂穿越2棟樓之間，將吊籠送上高處清洗外窗，疑因操作不當翻覆，４輪離地。記者林昭彰／翻攝
吊車伸長吊臂穿越2棟樓之間，將吊籠送上高處清洗外窗，疑因操作不當翻覆，４輪離地。記者林昭彰／翻攝
吊車翻覆被水泥圍牆擋住，司機受困在擠壓變形的駕駛艙內。記者林昭彰／翻攝
吊車翻覆被水泥圍牆擋住，司機受困在擠壓變形的駕駛艙內。記者林昭彰／翻攝
吊車翻覆被水泥圍牆擋住，司機受困在擠壓變形的駕駛艙內。記者林昭彰／翻攝
吊車翻覆被水泥圍牆擋住，司機受困在擠壓變形的駕駛艙內。記者林昭彰／翻攝
吊車伸長吊臂穿越2棟樓之間，將吊籠送上高處清洗外窗，疑因操作不當翻覆。記者林昭彰／翻攝
吊車伸長吊臂穿越2棟樓之間，將吊籠送上高處清洗外窗，疑因操作不當翻覆。記者林昭彰／翻攝

生鮮 冰箱

延伸閱讀

免運門檻狂降300元 全聯「小時達」限時2週再加碼

高雄左營傳工安意外 20樓裝潢工人墜樓當場死亡

買完菜順便買基金 全聯、全家對決銀行圈掀風暴

全聯「黃金年貨日」限時7天 新年福利熊點換購必收藏

相關新聞

影／全聯生鮮廠洗窗吊車翻覆 1工人墜樓送醫司機也受傷

全聯福利中心設於新北產業園區的生鮮處理中心，今日利用天氣好，聘請吊車清洗高樓外窗，未料疑因操作不當翻覆，1名工人當時正在...

新竹16歲失蹤少女找到了！ 在桃園一位阿姨家

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，也沒去上課，目前已經...

普悠瑪往花蓮瑞穗擦撞侵入路線行人 影響19分1045人

台鐵表示，今天新左營經台東到花蓮站的303次普悠瑪，上午11時32分準點通過三民站於北邊71K+44處擦撞侵入路線1路人...

一把火讓帶幼子單親媽無家可歸 志工合力清理火場

基隆市獅球嶺一戶民宅日前發生火警，當時在屋內的2名幼童幸運逃生。地方人士在網路串連，今天號召約50人前往幾被燒成廢墟的火...

年輕人坐霸王車遭網友撻伐 計程車司機報警PO文：記得戴口罩

桃園市陳姓計程車司機昨天在中壢青埔棒球場附近載兩名年輕乘客，到了桃園區永康公園，兩人佯稱下車去拿錢付車資，結果就沒再回來...

影／台中大雅木材工廠大火 消防隊員搶救出動15輛消防車

台中市大雅區一間工廠今天中午發生大火，火勢和濃煙竄出，消防隊員到場搶救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。