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影／豬圈未戴口罩聚賭 台南麻豆26名賭客全落網
台南市麻豆警分局昨下午在一處豬圈破獲職業賭場，逮捕26名賭客，由於人數眾多，還協調民間遊覽車載運賭客，進入分局也小心翼翼對賭客量體溫及酒精消毒，警方對賭客不畏疫情嗜賭搖頭不已，訊後並將57歲蘇姓負責人依刑法賭博罪移送法辦，其餘賭客以社維法裁處。
警方是昨下午1點多在麻豆新生北路一處民宅旁廢棄豬圈查獲此職業賭場，警方衝入賭場時，赫然發現沒人戴口罩，趕緊對所有賭客量體溫並要求戴上口罩，才逐一清查身分，查扣賭資2000元、撲克牌及骰子等證物。
警方表示，員警在轄內便衣巡邏時發現一處豬寮旁民宅有異常進出狀況，環顧四周亦有多部汽機車停放，研判有賭場在該處活動，立刻調來大批警力將現場團團圍住，成功查獲俗稱「目賊仔」的職業賭場。
由於人數眾多，還協調民間遊覽車載運賭客，進入分局也小心對賭客量體溫及酒精消毒，安排在大禮堂以梅花座方式訊問，加強防疫措施以策安全。
麻豆警分局邱顯良表示，職業賭場常藏身民宅中，不只環境不通風，更沒有防疫觀念，就怕職業賭場成為防疫破口，警方針對轄內易生不法處所將持續強力掃蕩，賭博場所帶，取締職業賭場絕不會手軟。
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