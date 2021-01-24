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新竹16歲失蹤少女找到了！ 在桃園一位阿姨家
一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，也沒去上課，目前已經向警方報案；並附上照片，指「鼻子那邊有一顆小小黑痣」，希望網友能協尋。不過稍早桃園傳來消息，少女已平安在一位阿姨家，但依舊無意願返家，少女的母親已得知少女所在地，細節仍待釐清。
少女失蹤的消息一傳出，竹縣警方指出，受理報案後立刻以手機定位，發現少女疑在竹縣關西地區，警方雖前往但未尋獲，且少女電話轉關機。
該文指出，少女失聯前疑認識一名男性，不知是否為男朋友，「就怕是因為那個男孩才離家出走才逃家」，少女的母親及老師都很擔心，希望少女看到ＰＯ文能趕緊與母親連繫，「希望妳可以回家，媽媽說她不會對妳兇對妳罵」。不少網友紛紛留言「孩子回家吧」、「長得好漂亮，孩子快回家，你媽媽很擔心」。
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