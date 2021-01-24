快訊

拜登政府友台聲明向北京叫陣 背後心思恐讓台灣笑不出來

曬多久太陽才足夠維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹16歲失蹤少女找到了！ 在桃園一位阿姨家

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，也沒去上課，目前已經向警方報案；並附上照片，指「鼻子那邊有一顆小小黑痣」，希望網友能協尋。不過稍早桃園傳來消息，少女已平安在一位阿姨家，但依舊無意願返家，少女的母親已得知少女所在地，細節仍待釐清。

少女失蹤的消息一傳出，竹縣警方指出，受理報案後立刻以手機定位，發現少女疑在竹縣關西地區，警方雖前往但未尋獲，且少女電話轉關機。

該文指出，少女失聯前疑認識一名男性，不知是否為男朋友，「就怕是因為那個男孩才離家出走才逃家」，少女的母親及老師都很擔心，希望少女看到ＰＯ文能趕緊與母親連繫，「希望妳可以回家，媽媽說她不會對妳兇對妳罵」。不少網友紛紛留言「孩子回家吧」、「長得好漂亮，孩子快回家，你媽媽很擔心」。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，希望網友能協尋。圖／記者王駿杰翻攝自臉書社團新竹大小事
一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，希望網友能協尋。圖／記者王駿杰翻攝自臉書社團新竹大小事

失蹤

延伸閱讀

新竹16歲少女失蹤逾1周疑認識一男 母急求協尋：快回家媽不會兇你

Sophia Yeh／「上陽賦」引發的少女感論戰-降齡演出原罪推定？

視察賣場防疫措施 鄭文燦：各縣市都力挺桃園無避桃令

絞殺台日混血少女躲22年…前軍人求交保法院駁 下周宣判

相關新聞

影／全聯生鮮廠洗窗吊車翻覆 1工人墜樓送醫司機也受傷

全聯福利中心設於新北產業園區的生鮮處理中心，今日利用天氣好，聘請吊車清洗高樓外窗，未料疑因操作不當翻覆，1名工人當時正在...

新竹16歲失蹤少女找到了！ 在桃園一位阿姨家

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，也沒去上課，目前已經...

普悠瑪往花蓮瑞穗擦撞侵入路線行人 影響19分1045人

台鐵表示，今天新左營經台東到花蓮站的303次普悠瑪，上午11時32分準點通過三民站於北邊71K+44處擦撞侵入路線1路人...

一把火讓帶幼子單親媽無家可歸 志工合力清理火場

基隆市獅球嶺一戶民宅日前發生火警，當時在屋內的2名幼童幸運逃生。地方人士在網路串連，今天號召約50人前往幾被燒成廢墟的火...

年輕人坐霸王車遭網友撻伐 計程車司機報警PO文：記得戴口罩

桃園市陳姓計程車司機昨天在中壢青埔棒球場附近載兩名年輕乘客，到了桃園區永康公園，兩人佯稱下車去拿錢付車資，結果就沒再回來...

影／台中大雅木材工廠大火 消防隊員搶救出動15輛消防車

台中市大雅區一間工廠今天中午發生大火，火勢和濃煙竄出，消防隊員到場搶救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。