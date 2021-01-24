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連續低溫電暖器夯 耗電量數一數二當心超載起火
寒流一波接一波，中央氣象局預告周四（28日）將會有另一波冷空氣南下，民眾使用家電取暖機會增加，彰化縣政府統計2019、2020年消防火警，住宅類火災平均每年約12件，其中因電器線路短路所引起的火災有5件，電器線路短路火災就占住宅類火災約42％左右，不少意外都是因家中電器或插座超載而造成過熱及自燃。
縣府經濟暨綠能發展處指出，民眾家中電器越來越多，就越容易發生用電過載或經常跳電，也會造成電器的損壞。彰化縣電器商業同業公會也表示，一般家庭常用電器中依每月耗電量多寡來排名，前五名依序為電熱水器、電暖器、微波爐、電磁爐、冷氣機等，因目前正值冬季氣溫低，家庭使用高功率電暖爐的時間增加，在短時間內易形成家庭用電高峰。
以一台標示1200W的電暖爐為例，在市面上常見15A的插座上（最高使用容量為1650W（15A×110V）），電暖爐使用瓦數就佔該插座的最高使用容量約73％左右，若此迴路又插著其它電器就容易超過負載致使電線短路走火，建議民眾家中如有用電量較大的電器產品應使用獨立專用插座，避免與其他電器共用同一插座，才不會不小心超過負荷發生危險。
至於家中屋內配線是否安全，民眾可請台電公司人員每3年入屋檢驗1次，平時使用電器產品及預防電氣火災記住五不一沒有，「用電不超載」、「電線不綑綁」、「插頭不潮濕污損」、「電源不常插」、「電器周圍不放可燃物」、「沒有安全標章的電器不買不用」。
民眾購買延長線時要選擇有獨立開關、過載自動保護裝置、電線防燃耐熱佳、高瓦特數、可防雷擊突波功能等款式，並有標示定額電壓、電流、容量及廠商電話、地址等資訊，如果插頭生鏽或是有灰塵也不要再使用，避免電線短路走火危害到自身的安全。
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