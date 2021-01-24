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台中駕駛疑過彎閃神沒注意 連撞兩車四輪朝天糗大
台中市高姓男子在今天凌晨4時許，開車行經北屯區旱溪西路、東山路一段時，疑過彎時未注意車前狀況，直接撞上停放路旁的轎車，高車因撞擊力道，導致四輪朝天翻車，幸無受傷，未送醫，經警方到場調查，高無酒精濃度，初判是未注意車前狀況才釀禍，全案將由交大事故組分析肇事原因。
據查，高姓男子（36歲）在今天凌晨4時許，開車行經北屯區旱溪西路三段、東山路一段時過彎，疑未注意車前狀況，直接撞上停放在路旁停車格的兩輛轎車，高車在發生碰撞後翻覆，四輪朝天，路旁遭波及的轎車也有車身、車尾受損的狀況。
第五警分局交通分隊獲報到場，經酒測，高姓男子無酒精濃度，身上也無明顯外傷，沒有送醫，初判是高開車時未注意車前狀況才釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組後續調查釐清。
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