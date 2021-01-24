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影／台南轎車撞分隔島不見人 1小時後有人到所稱是駕駛

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

一輛銀色轎車今天清晨1點30分行經台南市安南區安吉路與海佃路口，失控自撞分隔島後，車頭全毀，男駕駛下車離開現場；約1小時後，28歲蔡姓男子到安南派出所自稱是駕駛，警方詢問蔡為何發生交通事故未等警察到場就自行離開，蔡卻閃爍其詞，全案持續調查釐清。

這起車禍發生於今天清晨1點30分行經台南市安南區安吉路與海佃路口，警方接獲民眾報案到現場，台南市警三分局表示，經調閱該交通事故路口監視器畫面，為轎車沿海佃路由北往南行駛，行經海佃路與安吉路口後，自撞海佃路上的分隔島，駕駛下車後，跛腳走離現場，到派出所自稱駕駛的蔡，並無受傷，也無飲酒。

警方說，發生交通事故無人受傷或死亡，汽車駕駛未等警察到場就自行離去，未依規定處置者，依據道路交通管理處罰條例第62條，可處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1個月至3個月；若是頂替他人，可能涉及偽造文書罪，使公務員於職務上所掌公文書作不實之登載，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

台南市安南區安吉路與海佃路口，發生轎車失控自撞分隔島後，車頭幾乎全毀，現場一片混亂。圖／讀者提供
台南市安南區安吉路與海佃路口，發生轎車失控自撞分隔島後，車頭幾乎全毀，現場一片混亂。圖／讀者提供
台南市安南區安吉路與海佃路口，發生轎車失控自撞分隔島後，車頭幾乎全毀。圖／讀者提供
台南市安南區安吉路與海佃路口，發生轎車失控自撞分隔島後，車頭幾乎全毀。圖／讀者提供

事故 警察 駕照

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