影／台南轎車撞分隔島不見人 1小時後有人到所稱是駕駛

一輛銀色轎車今天清晨1點30分行經台南市安南區安吉路與海佃路口，失控自撞分隔島後，車頭全毀，男駕駛下車離開現場；約1小時後，28歲蔡姓男子到安南派出所自稱是駕駛，警方詢問蔡為何發生交通事故未等警察到場就自行離開，蔡卻閃爍其詞，全案持續調查釐清。

這起車禍發生於今天清晨1點30分行經台南市安南區安吉路與海佃路口，警方接獲民眾報案到現場，台南市警三分局表示，經調閱該交通事故路口監視器畫面，為轎車沿海佃路由北往南行駛，行經海佃路與安吉路口後，自撞海佃路上的分隔島，駕駛下車後，跛腳走離現場，到派出所自稱駕駛的蔡，並無受傷，也無飲酒。