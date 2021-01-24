赴日醫治眼睛男童回到家中 高市府送交捐款持續關懷

高雄市一名范姓3歲男童右眼球罹患視網膜母細胞瘤（左眼已摘除），赴日醫療動手術，因治療費用龐大，引發社會關注。男童的手術已經完成，和家人回到高雄，高雄市社會局將收到各界捐助24萬多元全數交由男童家人，男童的阿嬤感謝各界的協助。

男童是在就醫的高雄醫學大學附設醫院醫師大力協助下赴日接受手術，赴日之前，男童家人因無法負擔龐大的醫療費陷入困境，高雄市陳其邁得知此事之後，指示社會局協助募款及派員協助，也請行政院南部服務中心向外交部、日本交流協會協調，加速辦理簽證，男童赴，陳其邁也寫信為小朋友加油打氣。

男童由阿嬤帶到日本就醫，手術成功，目前嬤孫已回到高雄家中，社會局即將各界愛心人士捐助的24萬多元交給男童家人，陳其邁昨天也到男童家中探望，提 早送春節禮物給男童，同時了解孩子就醫情況，並請社會局要持續關懷男童及家人，提供相關協助。