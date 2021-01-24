快訊

北市男子夜店後爭風吃醋 搭瑪莎拉蒂遭拖下車腹部遭刺

以油漱口助「排毒」？ 教授批：毫無依據的壞科學

赴日醫治眼睛男童回到家中 高市府送交捐款持續關懷

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市一名范姓3歲男童右眼球罹患視網膜母細胞瘤（左眼已摘除），赴日醫療動手術，因治療費用龐大，引發社會關注。男童的手術已經完成，和家人回到高雄，高雄市社會局將收到各界捐助24萬多元全數交由男童家人，男童的阿嬤感謝各界的協助。

男童是在就醫的高雄醫學大學附設醫院醫師大力協助下赴日接受手術，赴日之前，男童家人因無法負擔龐大的醫療費陷入困境，高雄市陳其邁得知此事之後，指示社會局協助募款及派員協助，也請行政院南部服務中心向外交部、日本交流協會協調，加速辦理簽證，男童赴，陳其邁也寫信為小朋友加油打氣。

男童由阿嬤帶到日本就醫，手術成功，目前嬤孫已回到高雄家中，社會局即將各界愛心人士捐助的24萬多元交給男童家人，陳其邁昨天也到男童家中探望，提　早送春節禮物給男童，同時了解孩子就醫情況，並請社會局要持續關懷男童及家人，提供相關協助。

社會局人員轉述，男童的阿嬤說感謝高市府的全力協助和各界的愛心捐款，因為有各界的愛心，才能在第一時間救回孫子的眼睛。

高雄市長陳其邁（右）送玩具禮物給醫治眼睛後返高男童，小朋友立刻玩了起來。圖／高雄市社會局提供
高雄市長陳其邁（右）送玩具禮物給醫治眼睛後返高男童，小朋友立刻玩了起來。圖／高雄市社會局提供

手術 阿嬤

延伸閱讀

藍綠動員 罷捷、挺捷街頭拚場

黃捷和綠營全天走訪基層 看罷捷遊行：請正視罷免正當性

為勇敢抗疫醫護人員打氣 陳其邁隔玻璃比大愛心

遊高雄更方便了！ 700輛Goshare電動機車可租騎

相關新聞

新竹16歲少女失蹤逾1周疑認識一男 母急求協尋：快回家媽不會兇你

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO文，稱朋友的16歲女兒失蹤一周多，從1月15日到現在都還沒回家，也沒去上課，目前已經...

赴日醫治眼睛男童回到家中 高市府送交捐款持續關懷

高雄市一名范姓3歲男童右眼球罹患視網膜母細胞瘤（左眼已摘除），赴日醫療動手術，因治療費用龐大，引發社會關注。男童的手術已...

登南投守關山扭傷腳 搜救隊摸黑將人救下山

南投縣消防局昨下午獲報有一支3人隊伍在仁愛鄉守關山三角點附近受傷，因無法行走而向外求助，立刻集結搜救隊上山馳援，昨晚近8...

過年前大掃除汰換舊家具別亂丟 業者違法遭罰6000元

許多民眾會趁著年關將近，將家中老舊家具汰換掉，桃園市環保局清潔大隊龜山區中隊稽查員，日前巡查發現推山區忠義路一段有大批的...

廣角鏡／廂型車「犁田」

苗栗苑裡鎮新復里新復五路往工業區方向一處路口，昨天下午發生轎車、廂型車碰撞事故，廂型車掉落路邊農田側翻。

金門警方年前擴檢查緝犯罪 意外尋獲失蹤人口

一名20多歲的李姓女子疑跟家人吵架，離家出走數周，家人找不到人，急著通報失蹤人口，金湖分局金沙分駐所昨晚在執行擴大臨檢勤務時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。