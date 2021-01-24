登南投守關山扭傷腳 搜救隊摸黑將人救下山

南投縣消防局昨下午獲報有一支3人隊伍在仁愛鄉守關山三角點附近受傷，因無法行走而向外求助，立刻集結搜救隊上山馳援，昨晚近8時接觸到待救傷者，並協助他下山，今凌晨0時48分平安返回登山口，由友人載走自行治療休養。

據了解，該隊伍由50歲洪姓登山客與2友人昨相偕攀登守關山，3人上午從登山口入山後，未料洪在下午1時許不慎扭傷腳，評估無法行走，因此由隊友打電話通報119向外求援，因就在三角點附近，便在三角點處等待救援。

南投縣消防局指出，昨下午1時許獲報洪姓山友因腳部受傷，其隊友強調3人並均留在三角點處待援，知道明確地點後，迅速調度仁愛分隊組成4人搜救隊，整裝後約下午3時半抵達登山口，但從登山口前往事發處預估至少要3小時。

而因當時已接近傍晚，搜救隊加緊腳程總算在晚上近8時接觸到洪男和其隊友；搜救人員表示，抵達後確認3人健康狀況無虞便協助下山，而因入夜視線不佳，往返搜救難度增加，所幸仍圓滿完成任務，今凌晨0時48左右順利返回登山口。