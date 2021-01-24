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過年前大掃除汰換舊家具別亂丟 業者違法遭罰6000元
許多民眾會趁著年關將近，將家中老舊家具汰換掉，桃園市環保局清潔大隊龜山區中隊稽查員，日前巡查發現推山區忠義路一段有大批的大型廢家具遭丟棄，立即請警方協助調閱監視器，查獲丟棄事證屬實，依廢棄物清理法開罰最高6000元。
環保局表示，龜山區清潔中隊稽查員在巡查轄內環境時，在忠義路一段發現路旁有堆置廢棄物，隨即下車察看，發現廢棄沙發、櫥櫃及床架等一批，從外觀上無法判斷來源，所幸周邊電線桿有警方裝設的監視器。
稽查員隨即前往龜山分局請員警協助調閱監視器畫面，果然發現當天中午12點30分左右有一部藍色小貨車載運著廢棄家具，貨車司機下車丟棄廢傢俱後隨即駕車揚長而去，殊不知相關影像已被監視器拍得清清楚楚，犯罪行為全都錄。
環保局長呂理德指出，每逢年節都是民眾居家清潔與除舊佈新的時候，有許多老舊的沙發櫥櫃被淘汰，但提醒民眾如果有家具需要汰換，一定要先打電話跟各區清潔中隊預約清運，不可隨意丟棄。
呂理德說，桃園市各區中隊農曆年前受理的最後時間是到2月8日下午5點，請大家務必約好時間再移至清運處，否則隨意棄置在路邊的行為，已觸犯廢棄物清理法的規定，將依法處罰1200元到6000元的罰款。
據了解，這次的違規案件，在環保局與警方合作下掌握相關車牌及影像事證，將通知車主到案說明，並依相關規定告發裁罰，環境清潔大隊也呼籲，杜絕髒亂守護環境市容無假期，請業者切勿心存僥倖，便宜行事。
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