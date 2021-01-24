漁船印尼海域被扣 東港區漁會盼釐清事證
印尼海軍查扣屏東東港籍漁船海建興20號（Hai Chien Hsing 20）。有關漁船被扣事件，東港區漁會總幹事林漢丑今天指出，是否入侵印尼領海盼能釐清。
來自印尼的消息指出，印尼海軍在印尼海域登上一艘掛有中華民國國旗的漁船，檢查發現12公噸漁獲後並將漁船拖到海軍基地調查。
漁業署副署長林國平告訴中央社記者，漁業署正透過外交部、印尼代表處協助了解漁船被印尼公務船扣押的相關消息。
林漢丑接受中央社電話採訪表示，漁船是否侵入印尼海域待釐清，盼相關監控資料能釐清漁船作業位置。海建興20號是一艘鮪旗魚延繩釣作業漁船。
印尼海軍23日發布新聞稿指出，海建興20號編號BJ3453，重70噸，來自高雄港。軍方在印尼海域登上掛有中華民國國旗的漁船，檢查發現12公噸漁獲後將漁船拖到海軍基地調查。目前漁船於海域附近廖內省（RiauIslands）的拉奈（Ranai）海軍基地，將進行調查。
根據新聞稿，這艘漁船疑似違反印尼的漁業法規，在印尼專屬經濟海域非法捕魚，最高可處6年徒刑和200億印尼盾（約新台幣3990萬元）的罰金。
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