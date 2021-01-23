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金門警方年前擴檢查緝犯罪 意外尋獲失蹤人口
一名20多歲李姓男子疑似跟家裡吵架，離家出走數周，家人找不到人，急著通報失蹤人口，金湖分局金沙分駐所昨晚在執行擴大臨檢勤務時，意外攔查到被列為失蹤人口的李男，經所長陳志超曉以大義，李姓男子才放下心中定見，警方依規定通知家屬到所，家屬對於警方能在農曆年前，把孩子找回家一家團圓，都相當感激。
金湖分局今天表示，各級學校已開始放寒假，為防制青少年深夜逗留及無照駕駛行為，昨晚開始執行夜間擴大臨檢勤務，並針對分局轄內特定場所實施路檢及臨檢，除金湖派出所告發青少年無照駕駛2件外，金沙分駐所也於轄區執行路檢勤務時，經以M-Police行動載具查詢，尋獲1名失蹤人口李男，並依規定通知其家屬到所撤銷協尋。
警方表示，金沙分駐所員警是在昨晚9點多，於金沙車站附近看到1男子獨行，員警趨前詢問是否需要幫助，意外發現是被列為失蹤人口的李男；據了解，李男疑跟家人吵架，就離家出走，家人打電話也不接，遍尋不著趕緊報警，請求警方協尋。
金湖分局表示，金門地區一般的失蹤人口大多是老人家，鮮少有年輕人，對於員警勤務落實、積極尋獲失蹤人口予與肯定及嘉勉外，並呼籲民眾如發現需要幫助的人或協尋專刊內之失蹤人口，請立即撥打110電話或就近向警方報案，以協助失蹤人口返家團圓。
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