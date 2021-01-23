搶救103歲人瑞大作戰 成功關鍵在及時施作CPR

彰化縣埔鹽消防分隊員宋明哲昨天下午出任務，到一家長照中心救護一名突然昏倒的103歲李吳老阿嬤，他先為她做CPR，然後搭救護車緊急送往鹿港基督教醫院，途中仍不停施救，在到院前，老阿嬤突然大咳了一聲，恢復心跳，然後由醫護人員接手，今天仍在加護病房插管治療，院方表示阿嬤生命狀況有進步，仍持續觀察。

李吳老阿嬤是長照中心的住民，她是昨天下午看表演時突然昏倒，失去呼吸與心跳。在宋明哲說，這是他急救過年紀最大的長輩，期待阿嬤早日康復，及早出院。

宋明哲不居功，認為搶救成功的關鍵，應是長照中心護理師立即施以CPR，到救護人員接手持續急救，才能成功達成任務。事後，家屬對醫護及消防隊都表達感謝。

鹿港彰基醫院指出，李吳阿嬤到院時，已恢復呼吸心跳，醫院接手後續急救，並將阿嬤送進加護病房，阿嬤的生命狀況持續進步中，仍在加護病房內治療觀察中，而老阿嬤能夠救回，應該是及時並持續施作CPR，是搶救生命的關鍵。