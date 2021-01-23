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搶救103歲人瑞大作戰 成功關鍵在及時施作CPR

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣埔鹽消防分隊員宋明哲昨天下午出任務，到一家長照中心救護一名突然昏倒的103歲李吳老阿嬤，他先為她做CPR，然後搭救護車緊急送往鹿港基督教醫院，途中仍不停施救，在到院前，老阿嬤突然大咳了一聲，恢復心跳，然後由醫護人員接手，今天仍在加護病房插管治療，院方表示阿嬤生命狀況有進步，仍持續觀察。

李吳老阿嬤是長照中心的住民，她是昨天下午看表演時突然昏倒，失去呼吸與心跳。在宋明哲說，這是他急救過年紀最大的長輩，期待阿嬤早日康復，及早出院。

宋明哲不居功，認為搶救成功的關鍵，應是長照中心護理師立即施以CPR，到救護人員接手持續急救，才能成功達成任務。事後，家屬對醫護及消防隊都表達感謝。

鹿港彰基醫院指出，李吳阿嬤到院時，已恢復呼吸心跳，醫院接手後續急救，並將阿嬤送進加護病房，阿嬤的生命狀況持續進步中，仍在加護病房內治療觀察中，而老阿嬤能夠救回，應該是及時並持續施作CPR，是搶救生命的關鍵。

不過，對於103歲人瑞施作CPR可是壓力不小，宋明哲說，他有特別注意此一情況，因此在急救按壓力道有做調整，一般成年人約用8至9成力，對阿嬤用7成力道，但仍有骨裂風險，還好她身體還算強健，挺了過去。

103歲的李吳阿嬤昨天下午突然昏倒，經施作CPR後，送上救護車。圖／消防局提供
103歲的李吳阿嬤昨天下午突然昏倒，經施作CPR後，送上救護車。圖／消防局提供

阿嬤 CPR 長照

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