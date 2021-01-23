聽新聞
test
0:00 / 0:00
閃避不及撞未禮讓轎車 外送員機車衝進麵店嚇傻客人
42歲陳姓女子今天下午3時許自新北市林口中山路左轉竹林路時，疑因未禮讓對向騎車外送的呂姓外送員（21歲），使呂閃避不及撞上，呂往前翻滾自機車摔落，未料機車卻因慣性繼續往前衝入一旁商店並撞毀店門玻璃，幸僅呂男輕傷，送醫後無大礙，肇責交由轄區員警釐清。
監視器畫面顯示，當時陳女自中山路左轉竹林路時，疑未停下查看對向有無來車便轉進對向車道內，此時呂騎車外送餐點經過，兩人急煞仍發生碰撞，呂整個人朝前翻滾後自機車上摔落，機車卻繼續往前，直直衝入路旁的麵店，撞破店鋪一面玻璃後停下，巨大聲響嚇壞當時在店內另一側用餐的兩位民眾。
警、消獲報到場，將呂男送醫，經酒測發現兩人均無酒駕情事，但呂的機車車頭全毀，後續肇事責任仍待轄區員警釐清。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言