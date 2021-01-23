閃避不及撞未禮讓轎車 外送員機車衝進麵店嚇傻客人

42歲陳姓女子今天下午3時許自新北市林口中山路左轉竹林路時，疑因未禮讓對向騎車外送的呂姓外送員（21歲），使呂閃避不及撞上，呂往前翻滾自機車摔落，未料機車卻因慣性繼續往前衝入一旁商店並撞毀店門玻璃，幸僅呂男輕傷，送醫後無大礙，肇責交由轄區員警釐清。

監視器畫面顯示，當時陳女自中山路左轉竹林路時，疑未停下查看對向有無來車便轉進對向車道內，此時呂騎車外送餐點經過，兩人急煞仍發生碰撞，呂整個人朝前翻滾後自機車上摔落，機車卻繼續往前，直直衝入路旁的麵店，撞破店鋪一面玻璃後停下，巨大聲響嚇壞當時在店內另一側用餐的兩位民眾。