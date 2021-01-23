快訊

竹北傳工安意外！她遭堆高機輾過臟器外露 夫目睹妻慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢一家四口一氧化碳中毒亡 死者主管：盡力協助爭取撫卹

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇，張姓男子20日因兒子生病，向公司請假一天在家照顧小孩，未料21日仍未到班，同事前往家中查看，整起事件才曝光。檢察官今天會同法醫相驗，現場氣氛凝重，阿嬤面對兒孫離世悲痛不已；張男主管表示會盡力替張男爭取撫卹。

據了解，張男是一般上班族，平日在車廠上班，妻子林女是家庭主婦，本月20日因兒子生病，張男請一天假在家照顧小孩，但21日沒有去上班，同事因聯繫不上張男，前去住處敲門沒回應，擔心發生意外委請房東開門，結果一入內竄出濃濃瓦斯味、水氣，更驚見一家四口躺在床上失去呼吸心跳。警消獲報破門進入屋內，發現34歲張男、30歲林女，及兩個兒子8歲男童、7歲男童等4人倒臥主臥室內，已無呼吸心跳，身體冰冷僵硬還出現屍斑，送醫搶救後仍不治。

警方初步研判，張男住家的瓦斯熱水器雖設在陽台，但靠近臥室，很可能因關窗或晾曬衣服，導致燃燒不完全，一氧化碳飄進屋內，釀成四人不幸中毒死亡。

桃檢主任檢察官康惠龍、檢察官劉威宏今天下午會同法醫到中壢殯儀館相驗，檢方表示，相驗結果初判是一氧化碳中毒致死，法醫採集檢體後送驗，等化驗報告出爐後才能釐清死因。

張男、林女雙方家屬都到場，死者張男母親面對兒孫離世相當悲痛；張男的堂嫂則表示會協助處理後事，清理家裡遺物；張男的主管坦言，張男在公司服務多年，表現都很認真，發生意外同事都很不捨，會盡力替張男向公司爭取撫卹。

桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇，檢察官今天前往中壢殯儀館相驗。圖／民眾提供
桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇，檢察官今天前往中壢殯儀館相驗。圖／民眾提供
桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇。記者高宇震／攝影
桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇。記者高宇震／攝影

一氧化碳中毒 檢察官

延伸閱讀

中壢一家四口 一氧化碳中毒亡

影／中壢一家四口陳屍屋內 疑洗澡時一氧化碳外洩奪命

父女疑一氧化碳中毒癱在地板 還好手機在身上打119獲救

一氧化碳中毒 桃園本月已4起

相關新聞

竹北傳工安意外！她遭堆高機輾過臟器外露 夫目睹妻慘死

新竹縣竹北市一家回收廠今天下午發生工安意外，一名工人做堆高機時不慎撞到56歲田姓女子，田女被撞倒後遭到堆高機輾壓下半身，...

中壢一家四口一氧化碳中毒亡 死者主管：盡力協助爭取撫卹

桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇，張姓男子20日因兒子生病，向公司請假一天在家照顧小孩，未料21日仍未到班，...

淡水男騎車載女疑自撞路樹 一命危一重傷送醫搶救中

42歲廖姓男子今天下午3時許載著28歲黃姓女子，騎車行經新北市淡水區中正東路二段往台北方向時，疑似因不明原因自撞道路右側...

救護車鳴笛闖紅燈撞轎車 緊急送醫1人變2人

屏東縣潮州消防分隊今天上午出動救護車載送1名女病患到東港安泰醫院治療，9時許行經崁頂鄉中正路3段與長興路口，鳴笛闖過紅燈...

影／自稱不適合長時間戴口罩 樹林男被警勸導還嗆聲

新北市樹林區48歲萬姓男子昨日（22）下午3時到學成路一處超市消費，但並未配戴口罩，經商家勸導後仍拒絕配合，店家無奈只好...

高雄罷捷出現插曲 2工作人員口角推擠

高雄今天下午舉行的罷捷遊行出現插曲，在鳳山區中山西路上，同為罷捷工作人員的陳姓男子與林姓男子，因爭論罷免布條的布置方式而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。