中壢一家四口一氧化碳中毒亡 死者主管：盡力協助爭取撫卹

桃園市中壢區昨天發生一家四口一氧化碳中毒悲劇，張姓男子20日因兒子生病，向公司請假一天在家照顧小孩，未料21日仍未到班，同事前往家中查看，整起事件才曝光。檢察官今天會同法醫相驗，現場氣氛凝重，阿嬤面對兒孫離世悲痛不已；張男主管表示會盡力替張男爭取撫卹。

據了解，張男是一般上班族，平日在車廠上班，妻子林女是家庭主婦，本月20日因兒子生病，張男請一天假在家照顧小孩，但21日沒有去上班，同事因聯繫不上張男，前去住處敲門沒回應，擔心發生意外委請房東開門，結果一入內竄出濃濃瓦斯味、水氣，更驚見一家四口躺在床上失去呼吸心跳。警消獲報破門進入屋內，發現34歲張男、30歲林女，及兩個兒子8歲男童、7歲男童等4人倒臥主臥室內，已無呼吸心跳，身體冰冷僵硬還出現屍斑，送醫搶救後仍不治。

警方初步研判，張男住家的瓦斯熱水器雖設在陽台，但靠近臥室，很可能因關窗或晾曬衣服，導致燃燒不完全，一氧化碳飄進屋內，釀成四人不幸中毒死亡。

桃檢主任檢察官康惠龍、檢察官劉威宏今天下午會同法醫到中壢殯儀館相驗，檢方表示，相驗結果初判是一氧化碳中毒致死，法醫採集檢體後送驗，等化驗報告出爐後才能釐清死因。