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老翁迷途遇警喊「賣嘎挖掠」 暖警寒風中解危
桃園市中壢警分局警員今天清晨4點許，執行巡邏勤務時，發現1名老翁疑似迷路在高鐵南路上徘徊，詢問其身分資料卻無法明確表達，故警方先將其帶回所安置，同時使用M-POLICE人臉辨識系統確認身分後，順利連繫其家人前往帶回，家屬見到老翁平安無事，對警方行為深表感激。
中壢分局大崙派出所警員林伯賢、劉羽軒表示，當時巡邏行經高鐵南路與過嶺路一段路口，發現有一老翁疑似身體不適、面露疲態的呆滯在路旁，上前關心幾經探詢，該名老翁未攜帶證件，且因重聽、輕微失智無法明確表達身分資料及住家地址，清晨時氣溫偏低，為保障其安全，員警欲先將老翁載返派出所安置，但老翁誤以為員警要將他逮捕，嘴巴一直嚷著「賣嘎挖掠」不願上巡邏車，在員警勸說下才上車，返所後員警提供熱水和熱食供其飲用，同時使用M-POLICE人臉辨識系統，確認身分為93歲的詹姓老翁，便通知其家人。
家屬至派出所見老翁平安無事，頻頻感謝警方，表示老翁近年來失智情況日益嚴重，已禁止其單獨外出，沒想到老翁半夜趁著家人沒有注意時，偷溜出門，所幸遇員警即時尋回才未造成憾事。
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