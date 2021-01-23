疫情影響詐騙多 北市警走訪里民宣導反詐騙

農曆春節將至，台北市文山二警分局為加強重要節日安全維護，從1月15日起由分局長陳昭甫、副分局長楊坤明，親自率領犯罪預防宣導團隊走入鄰里，除拜訪文山區里民外，也同時宣導預防詐騙相關資訊，並發送宣導品洗碗精。

警方指出，今年因疫情影響，民眾頻繁接觸網路消費，導致接收詐騙訊息及來電次數增加，詐騙案件較往年增加，為確實向民眾宣導預防詐騙觀念及最新資訊，文山二警分局在春節前，規劃由分局長、副分局長率領宣導團隊，以里為單位，到轄內各里辦公室、銀髮族活動中心及關懷據點等地，透過銀髮族桌遊、春節揮毫送春聯活動及銀髮共餐活動等等，進行防詐騙、防搶及防竊宣導。

警方宣導方向，主要針對時下各種高發詐欺類型進行說明，例如假網拍、假投資、解除分期付款、猜猜我是誰、假冒檢警等等，向民眾分析詐騙集團的話術及詐騙流程，並提供各式預防方法，讓民眾能「知己知彼，百戰百勝」。

文山二警分局呼籲民眾，農曆春節活動期間，民眾在實體消費及網路購物機會變多，如果沒能提高警覺，很有可能落入詐騙集團圈套，警方希望透過走入鄰里宣導活動傳達犯罪預防相關常識，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年；警方強調，警察勤務沒有假期，不法之徒不要心存僥倖，警方仍將用盡全力維護治安、掃蕩不法。