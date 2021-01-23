快訊

蔡伯府猝逝檢警相驗！胞姐曝「有用藥習慣」 排除自殺他殺可能

入主白宮沒人開門？拜登夫婦在門外尷尬站了10秒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響詐騙多 北市警走訪里民宣導反詐騙

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

農曆春節將至，台北市文山二警分局為加強重要節日安全維護，從1月15日起由分局長陳昭甫、副分局長楊坤明，親自率領犯罪預防宣導團隊走入鄰里，除拜訪文山區里民外，也同時宣導預防詐騙相關資訊，並發送宣導品洗碗精。

警方指出，今年因疫情影響，民眾頻繁接觸網路消費，導致接收詐騙訊息及來電次數增加，詐騙案件較往年增加，為確實向民眾宣導預防詐騙觀念及最新資訊，文山二警分局在春節前，規劃由分局長、副分局長率領宣導團隊，以里為單位，到轄內各里辦公室、銀髮族活動中心及關懷據點等地，透過銀髮族桌遊、春節揮毫送春聯活動及銀髮共餐活動等等，進行防詐騙、防搶及防竊宣導。

警方宣導方向，主要針對時下各種高發詐欺類型進行說明，例如假網拍、假投資、解除分期付款、猜猜我是誰、假冒檢警等等，向民眾分析詐騙集團的話術及詐騙流程，並提供各式預防方法，讓民眾能「知己知彼，百戰百勝」。

文山二警分局呼籲民眾，農曆春節活動期間，民眾在實體消費及網路購物機會變多，如果沒能提高警覺，很有可能落入詐騙集團圈套，警方希望透過走入鄰里宣導活動傳達犯罪預防相關常識，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年；警方強調，警察勤務沒有假期，不法之徒不要心存僥倖，警方仍將用盡全力維護治安、掃蕩不法。

台北市警方走訪文山區各里，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方走訪文山區各里，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方走訪文山區各里，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方走訪文山區各里，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方走訪文山區各里，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方走訪文山區各里，宣導防詐觀念。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

寒假畢旅 北市等縣市建議延期或取消

北市都發局長黃景茂萌辭意 傳將前進中央任職

真到被海關攔下！「圓寶」仿真娃娃北市動物園今開賣

年關將至中山分局宣導反詐騙 籲民眾保管好年節財產

相關新聞

救護車鳴笛闖紅燈撞轎車 緊急送醫1人變2人

屏東縣潮州消防分隊今天上午出動救護車載送1名女病患到東港安泰醫院治療，9時許行經崁頂鄉中正路3段與長興路口，鳴笛闖過紅燈...

影／自稱不適合長時間戴口罩 樹林男被警勸導還嗆聲

新北市樹林區48歲萬姓男子昨日（22）下午3時到學成路一處超市消費，但並未配戴口罩，經商家勸導後仍拒絕配合，店家無奈只好...

新屋回收廠大火燃燒猛烈 消防隊連夜10小時將火勢撲滅

桃園市新屋區一處資源回收場昨晚發生大火，由於廠內堆滿回收物，使火勢燃燒相當猛烈。消防局晚上9點半許獲報後，出動225名消...

老翁迷途遇警喊「賣嘎挖掠」 暖警寒風中解危

桃園市中壢警分局警員今天清晨4點許，執行巡邏勤務時，發現1名老翁疑似迷路在高鐵南路上徘徊，詢問其身分資料卻無法明確表達，...

疫情影響詐騙多 北市警走訪里民宣導反詐騙

農曆春節將至，台北市文山二警分局為加強重要節日安全維護，從1月15日起由分局長陳昭甫、副分局長楊坤明，親自率領犯罪預防宣...

高雄左營傳工安意外 20樓裝潢工人墜樓當場死亡

高雄左營區正心路、保靖路口上某處工地，在今天下午2點多時，一名裝潢工人楊姓男子正在20樓從事衛浴施作，他在向父親表明要去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。