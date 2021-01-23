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救護車鳴笛闖紅燈撞轎車 緊急送醫1人變2人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣潮州消防分隊今天上午出動救護車載送1名女病患到東港安泰醫院治療，9時許行經崁頂鄉中正路3段與長興路口，鳴笛闖過紅燈時，依綠燈號誌直行的盧姓女駕駛未注意，被救護車攔腰撞上，救護車潘姓駕駛和車上李姓女病患未受傷，盧女則頭部挫傷，急電在地消防分隊加派救護車將2人一起送安泰醫院。

警方調查，28歲潘姓救護車駕駛在潮州鎮載送李姓女病患前往東港安泰醫院治療，由潮卅往東港方向東往西行駛外側車道，駛至崁頂鄉中正路3段與長興路口，闖紅燈有鳴笛；此時，34歲盧女駕車由崁頂鄉越溪村明權路北向南行駛，依綠燈直行，被救護車攔腰撞上，彈至路邊，左側車身大面積凹陷。

警方據報趕至現場，救護車潘姓駕駛和車上的李姓女病患未受傷，被撞的盧姓女駕駛頭部挫傷、意識清醒並無生命危險，2名駕駛均無飲酒，因救護車車頭損毀，警方急電在地消防分隊加派救護車，將2人一起送安泰醫院；也呼籲民眾、行經路口請減速慢行、注意左右來車，聞消防車、救護車、警備車等警號，應立即避讓。

未注意救護車鳴笛闖紅燈的轎車被攔腰撞上，左側車身大面積凹陷，女駕駛頭部挫傷。記者潘欣中／翻攝
未注意救護車鳴笛闖紅燈的轎車被攔腰撞上，左側車身大面積凹陷，女駕駛頭部挫傷。記者潘欣中／翻攝
救護車與直行轎車相撞，車頭毀損，所幸救護車潘姓駕駛和車上李姓女病患未受傷。記者潘欣中／翻攝
救護車與直行轎車相撞，車頭毀損，所幸救護車潘姓駕駛和車上李姓女病患未受傷。記者潘欣中／翻攝
屏東縣潮州消防分隊派救護車載送女病患到東港安泰醫院治療，行經崁頂鄉中正路3段與長興路口，鳴笛闖過紅燈時，撞上盧姓女子駕駛的轎車。記者潘欣中／翻攝
屏東縣潮州消防分隊派救護車載送女病患到東港安泰醫院治療，行經崁頂鄉中正路3段與長興路口，鳴笛闖過紅燈時，撞上盧姓女子駕駛的轎車。記者潘欣中／翻攝

救護車 東港 屏東縣

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