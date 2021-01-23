影／自稱不適合長時間戴口罩 樹林男被警勸導還嗆聲
新北市樹林區48歲萬姓男子昨日（22）下午3時到學成路一處超市消費，但並未配戴口罩，經商家勸導後仍拒絕配合，店家無奈只好報警處理，員警到場後，萬男竟聲稱自己身體不適合長時間配戴口罩，因此拒絕配合，被警方帶回派出所，警方後續也依傳染病防治法函請新北市衛生局裁處。
根據警方密錄器畫面顯示，萬男在跟員警對話過程中，還直接嗆聲：「罰款拿來啦，要罰當然啊，你（員警）怎麼這麼兇，人家防疫期間是軍方接管」，而員警則告知萬男此舉已違反傳染病防治法，但萬男堅持己見不聽從，遂將他帶回派出所做筆錄，並函請新北市衛生局裁處。
三峽分局表示，萬男自稱，因自己身體狀況不適合長時間配戴口罩，且認為疾病管制署所公告內容，是針對超市行政人員，並不包含消費民眾，且認為超市並非高傳染風險場域，故拒絕配戴口罩。
新北市衛生局表示，尚未收到相關事證之移送案件。倘有收到違規案件，將依事證以違反傳染病防治法規定，處3千以上、1萬5千以下罰鍰。
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