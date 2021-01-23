三棟違建比鄰 新北市府因經費問題只拆中間那棟

新北市新莊區瓊林南路上有三間違章建築比鄰，市府違章建築拆除大隊卻因「經費問題」，昨天僅將中間列為優先處理的違章建築拆除，新莊警分局便提醒房屋所有人應注意勿將違建租賃給不法份子，以免損害自身權益。

工務局表示，由於新北市有大量違章建築，在每年拆除經費有限的情況下，市府擬定2009年6月25日前建造違建屬於舊違建，暫緩拆除；該日期之後所建的違建為新違建，優先拆除。但如果違建涉及不法之事，如賭博、色情、毒品等，不論新舊違建一律優先拆除。

去年12月底，新莊警分局在瓊林南路上一間違建內查獲「天九牌」職業賭場，案經移送新北地檢署後，警方提報新北市公共安全聯合稽查小組審核是否優先拆除，工務局審理後認定違建涉及不法之事，昨天由公安小組前往，將查獲賭場的違建拆除，其兩側違建則因屬於舊建築而暫緩拆除。