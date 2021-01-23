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影／欠電信費涉洗錢？婦急領25萬 行員通報海山警阻詐

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市鄭姓婦人本月21日在家中接到詐騙電話，急忙跑到銀行提領25萬元，欲交付監管，銀行行員察覺有異，通報海山警方當面勸導成功阻詐，鄭婦昨天到派出所感謝警方與行員，苦口婆心的積極勸阻，她表示，日後會多加注意不再受騙。

鄭婦表示，21日中午在家接到自稱公務機關電信公司人員電話，說她積欠數萬元電信費用並涉及洗錢防制法，需要接受調查，要求提領名下財物交付監管，並要求提領過程中電話保持通話及保密。

她耽心遭法辦，急忙前往板橋區國泰世華板東分行欲提領25萬元，銀行林姓女行員及許姓經理察覺異狀，進行關懷提問並通報轄區海山分局警方到場協助勸導，婦人一開始還不相信，直到員警讓婦人回撥電話給詐騙集團，對方一聽警察已到場，立即掛斷電話才揭穿真相，讓鄭婦保住這辛苦錢。

鄭姓婦人及其家人對海山警分局與銀行聯手打擊詐騙網絡成功合作，使其免於遭受詐騙財揚，深表感謝，昨天特別到海山警分局埔墘派出所，當面向協助員警再次表示謝意。

海山警分局打擊犯罪不遺餘力，特別成立打擊詐騙網絡群組即時通訊聯繫宣導反應最新消息以及最新詐騙手法和因應做法，林温柔分局長也溫馨提醒：警力有限民力無窮、公務機關談錢必詐騙、小心求證165。

新北市鄭姓婦人（左）感謝板橋區國泰世華板東分行林姓女行員（右）及許姓經理察覺異狀，通報海山警分局埔墘派出所員警到場，成功阻止她遭詐騙，昨天到派出所向員警及林姓女行員當面致謝。圖／警方提供
新北市鄭姓婦人（左）感謝板橋區國泰世華板東分行林姓女行員（右）及許姓經理察覺異狀，通報海山警分局埔墘派出所員警到場，成功阻止她遭詐騙，昨天到派出所向員警及林姓女行員當面致謝。圖／警方提供

詐騙集團 警察

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