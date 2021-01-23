影／欠電信費涉洗錢？婦急領25萬 行員通報海山警阻詐

新北市鄭姓婦人本月21日在家中接到詐騙電話，急忙跑到銀行提領25萬元，欲交付監管，銀行行員察覺有異，通報海山警方當面勸導成功阻詐，鄭婦昨天到派出所感謝警方與行員，苦口婆心的積極勸阻，她表示，日後會多加注意不再受騙。

鄭婦表示，21日中午在家接到自稱公務機關電信公司人員電話，說她積欠數萬元電信費用並涉及洗錢防制法，需要接受調查，要求提領名下財物交付監管，並要求提領過程中電話保持通話及保密。

她耽心遭法辦，急忙前往板橋區國泰世華板東分行欲提領25萬元，銀行林姓女行員及許姓經理察覺異狀，進行關懷提問並通報轄區海山分局警方到場協助勸導，婦人一開始還不相信，直到員警讓婦人回撥電話給詐騙集團，對方一聽警察已到場，立即掛斷電話才揭穿真相，讓鄭婦保住這辛苦錢。

鄭姓婦人及其家人對海山警分局與銀行聯手打擊詐騙網絡成功合作，使其免於遭受詐騙財揚，深表感謝，昨天特別到海山警分局埔墘派出所，當面向協助員警再次表示謝意。