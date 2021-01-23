計程車與機車車禍撞倒路口監視器 運將面臨警方求償

計程車司機沈姓男子今天凌晨開車轉彎，因未禮讓直行車輛，與機車騎士出車禍後失控偏向，還撞倒警方設置路邊的路口監視器設備桿。騎士受傷送醫，已無大礙，但警方表示，沈姓司機除了將賠償騎士損失，也將面臨警方求償。

據了解，今天凌晨2點多，沈姓司機（67歲）開計程車經過高雄市新興區六合路與民族路口，由民族路左轉六合路，不巧李姓男子（21歲）騎機車沿民族路直行穿越路口，沈左轉沒直禮讓直行車，致李姓騎士撞上他的計程車右後車身，摔得人仰馬翻，雙腳受傷，送大同醫院治療。

沈姓司機一時失控，偏向撞向路邊，撞倒警方的路口監視器設備桿，設備應聲倒下，計程車車頭損毀。據警方表示，路口監視器設備桿遭扯斷線路，若鏡頭未受損，計程車司機至少要賠償1萬5000元。